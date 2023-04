Un veí d’Andorra és mortalment atropellat al Priorat mentre anava en bicicleta

Cornudella de Montsant (Turisme Priorat)

El Servei Català de Trànsit informa que aquest dissabte s’ha registrat un sinistre viari mortal a la carretera C-242 a l’altura del punt quilomètric 44,4 a Cornudella de Montsant (Priorat). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16.30 hores.

Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut l’atropellament d’un ciclista per part d’un turisme. A conseqüència d’això, ha mort el ciclista. Es tracta d’un home de 61 anys, MPF, veí del Principat d’Andorra. Els Mossos d’Esquadra informen que el conductor del turisme hauria fugit del lloc dels fets però ja ha estat localitzat i detingut. Segons altres fonts, el conductor hauria donat positiu en la prova d’alcoholèmia i no tindria permís de conduir.

Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

