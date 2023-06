La 7a Purito Andorra – Gran Premi Andbank ja té dates

Presentació de La Purito Andorra – Gran Premi Andbank 2023 (Andbank)

Avui dilluns s’ha presentat oficialment la marxa cicloturista de més renom del Principat i de les més dures d’Europa, La Purito Andorra – Gran Premi Andbank 2023. A la seu d’Andbank han assistit el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, la directora de Banca País d’Andbank, María Suárez, Joaquim Rodríguez, “Purito”, i el director tècnic de la cursa, Pepe Cuevas, així com altres autoritats i convidats.

Els dies 5 i 6 d’agost se celebrarà la marxa cicloturista més coneguda del país que, enguany, arriba a la 7a edició. Es tracta d’un repte amb sis ports dins del seu recorregut (La Rabassa-La Peguera, el Coll de la Gallina, la Comella, la Collada de Beixalís, el Coll d’Ordino i els Cortals d’Encamp), 115 quilòmetres i 4.800 metres de desnivell que en aquesta edició segueix amb el mateix recorregut de l’any passat en la cursa més llarga.

La sortida es manté a Sant Julià de Lòria, amb la Fira del dia anterior a la mateixa plaça de la Germandat. L’entrega dels dorsals es farà, però, a la Casa Comuna, a causa de l’incendi que va patir el Centre Cultural i de Congressos Lauredià. L’arribada serà també als Cortals d’Encamp, però la festa posterior es farà al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Paral·lelament, Encamp acollirà de nou, el dissabte, la gimcana infantil que va tenir tant d’èxit l’any passat.

Una de les novetats d’aquest any és la selecció del Maillot de la marxa. Durant les inscripcions s’ha demanat als participants que votessin entre dos models i el resultat ha estat el Maillot de color groc. També, es va confirmar qui serà el convidat d’aquest any, Alberto Contador, un gran personatge del món de la bici.

Durant la presentació de la marxa, l’organitzador principal de la cursa, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, ha manifestat que “estem molt contents perquè els participants sumen 19 països de 3 continents, i estem molt il·lusionats perquè arribi el cap de setmana del 5 i 6 d’agost”. També, ha posat en relleu que “després de la visita a la fàbrica Santini, podrem tenir inscripcions obertes fins arribar als 2.000 mallots, per tant, tenim encara uns dies de marge per a deixar les inscripcions obertes”.

Purito ha afegit que “el treball d’aquests anys, està dia a dia situant Andorra en el mapa com a un país del ciclista”. També ha comentat quin és el tarannà de la marxa que es va iniciar el 2015 amb caràcter festiu per a que la gent gaudeixi dels ports i d’Andorra durant la setmana i que tothom acabi la Purito cansat, però, al mateix temps, molt satisfets per haver aconseguit el repte.

Al seu torn, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha explicat que La Purito Andorra – Gran Premi Andbank ja és una de les proves de referència en el món del ciclisme que permet millorar el posicionament del Principat com a destí de muntanya i esport. A més, afavoreix que s’incrementi l’ocupació hotelera durant la setmana i la despesa turística al país.

Finalment, la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, ha dit que “tornarem a gaudir d’una gran marxa ciclista a Andorra, un esdeveniment al qual estem molt orgullosos de donar suport un any més”. També, ha declarat que La Purito Andorra – Gran Premi Andbank “ja s’ha consolidat com a una de les millors proves del nostre país”, fent incís sobre el caràcter internacional de la marxa que cada any rep corredors de tot arreu, tant d’elit com amateurs.