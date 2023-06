“Sona Canonges”, un nou atractiu a la Seu d’Urgell

Presentació del primer Sona Canonges a la Seu (Aj. la Seu)

Avui s’ha presentat la primera edició de ‘Sona Canonges’, una jornada que pretén dinamitzar el carrer dels Canonges a través de música tradicional, així com la venda i degustació de productes agroalimentaris de la Seu d’Urgell i comarca. “Un esdeveniment que surt de parlar entre l’Ajuntament i l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic amb activitats culturals i gastronòmiques diverses que tenen com a objectiu animar aquest emblemàtic carrer del nostre centre històric”, ha explicat l’alcalde de la Seu en funcions, Francesc Viaplana.

En la presentació de Sona Canonges, que tindrà lloc el pròxim dissabte 17 de juny, ha anat a càrrec també de la regidora de Comerç en funcions, Núria Tomàs, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica en funcions, Mireia Font, i del vicealcalde urgellenc en funcions, Jordi Fàbrega, acompanyats per Judit Carreira, de la formatgeria artesanal L’Abadessa, i d’Urgell Isús, de l’associació de productors i artesans Menja’t l’Alt Urgell.





Música, ball i degustacions

Aquest ‘festival’ s’iniciarà a dos quarts d’una del migdia amb un vermut musical que tindrà lloc al Bar l’Estrella amb l’actuació de Clàudia Colom que presentarà el seu disc ‘La flor del dimoni’, acompanyada de Jesús Olivares a la guitarra i el llaüt. A dos quarts de dues del migdia hi haurà ‘arròs del Menja’t’ i tapes tot el dia. Els tiquets es podran comprar de manera anticipada al mateix Bar l’Estrella.

Per a les sis de la tarda hi ha organitzada una jam amb We Swing Pirineu i a les dos quarts de nou del vespre tindrà lloc un concert amb Orquestrina Trama, a la placeta de Sant Roc, al bell mig del carrer dels Canonges.





Mercat de formatges artesans

Tal i com ha explicat Mireia Font, Sona Canonges també aposta pels tastos de formatges artesans de la Seu i comarca amb un mercat de formatges acompanyats de tapes variades i cervesa artesana. En aquest petit mercat hi haurà formatges de Mas d’Eroles, formatgeria artesana d’Adrall, de Castell-Llebre i L’Abadessa, de la Seu d’Urgell, amb la participació també del restaurant Paisatges.

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha agraït públicament la implicació de les diferents associacions per a poder fer realitat la primera edició de Sona Canonges.