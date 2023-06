Si has de votar a les eleccions espanyoles, això t’interessa

Logotip de les eleccions generals a Espanya del juliol de 2023 (Gobierno España)

El Ministeri de l’Interior d’Espanya ha fet públic aquest dilluns el logotip oficial de les eleccions generals del proper 23 de juliol, així com la pàgina web elecciones.generales23j.es on els ciutadans poden trobar tota la informació rellevant sobre el procés electoral.

Disponible en tots els idiomes oficials de l’Estat, el castellà, el català, el gallec, l’euskera i el valencià, a més de l’anglès, la pàgina web ofereix respostes a les preguntes més habituals que es poden plantejar els ciutadans. D’aquesta manera, els electors es poden informar sobre les modalitats de vot: presencial o per correu; sobre com poden exercir el dret al vot els espanyols residents a l’estranger, tant els que ho estan de manera permanent com temporalment; sobre els horaris d’obertura dels col·legis electorals o la documentació d’identificació personal a presentar a les meses electorals.

El web presenta un disseny atractiu i modern que facilita una navegació pels continguts estructurats al voltant de quatre grans apartats: informació general, formacions polítiques, informació taules i accessibilitat.

A la secció dedicada a les formacions polítiques s’inclouen els requisits i terminis per a la presentació de candidatures, mentre que en el destinat a informar les persones designades per a integrar les meses electorals apareix informació sobre les funcions que hauran d’exercir, així com sobre com i quan se’n decideix el nomenament, quan se’ls comunica o els motius i terminis per a presentar recursos contra aquesta designació.

Finalment, l’apartat d’accessibilitat informa les persones amb algun tipus de discapacitat sobre les ajudes que posa en marxa l’Administració per a garantir el dret de sufragi actiu, conscient, lliure i voluntari, així com la seva participació a les meses electorals en el cas que hagin estat designades com a membres de taula.

El portal compleix amb la normativa vigent d’accessibilitat als llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, recollida al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i a la Directiva 2016/2102, de 26 d’octubre, i respecta les normes d’accessibilitat del Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1).





LOGO 23J

A més de la pàgina web, avui es presenta també el logotip oficial de les eleccions generals 2023, una imatge en què adquireix protagonisme la data del 23J, que simula la silueta d’una urna, en què s’introdueix el sobre de votació. El disseny es completa amb la llegenda “eleccions generals Juliol 2023”.





ELECCIONS GENERALS 2023

D’acord amb el que disposa l’article 115 de la Constitució espanyola i de conformitat amb el que preveu l’article 42.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el 30 de maig passat es va publicar al BOE el reial decret de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions, a proposta del president del Govern espanyol, i amb la deliberació prèvia del consell de ministres.

El Congrés dels Diputats està format per 350 diputats i diputades que, tal com s’estableix a l’article 162 de la LOREG, es distribueixen en funció de la població de cada província, tenint en compte que almenys els corresponen dues a cadascuna d’aquestes, llevat del cas de Ceuta i Melilla que estan representades per un diputat.

D’acord amb aquesta premissa, en aquestes eleccions el repartiment de diputats queda de la manera següent: Albacete (4), Alacant (12), Almeria (6), Àlaba (4), Astúries (7), Àvila ( 3) Badajoz (5), Illes Balears (8), Barcelona (32), Biscaia (8), Burgos (4), Càceres (4), Cadis (9), Cantàbria (5), Castelló (5), Ciudad Real (5), Còrdova (6), La Corunya (8), Conca (3), Gipuskoa (6), Girona (6), Granada (7), Guadalajara (3), Huelva (5), Osca (3) ), Jaén (5), Lleó (4), Lleida (4), Lugo (4), Madrid (37), Màlaga (11), Múrcia (10), Navarra (5), Ourense (4), Palència (3) , Las Palmas (8), Pontevedra (7), La Rioja (4), Salamanca (4), Santa Cruz de Tenerife (7), Segòvia (3), Sevilla (12), Sòria (2), Tarragona (6), Terol (3), Toledo (6), València (16), Valladolid (5), Zamora (3), Saragossa (7), Ceuta (1) i Melilla (1).

En el cas del Senat, La LOREG estableix que a cada circumscripció provincial s’escolliran quatre senadors, mentre que a les circumscripcions insulars de Gran Canària, Mallorca i Tenerife se n’escolliran tres i a les d’Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, El Ferro, Lanzarote i La Palma un senador. Per la seva banda, les poblacions de Ceuta i Melilla elegeixen cadascuna dos senadors. En total, seran 208 els senadors i senadores que es triaran el proper 23 de juliol.

La campanya electoral durarà quinze dies i començarà a les 00.00 hores del divendres 7 de juliol i finalitzarà divendres a les 24.00 hores del divendres 21 de juliol.