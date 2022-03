Joan Verdú, 17è al gegant de la Copa del Món de Kranjska Gora

Joan Verdú ha disputat la Copa del Món de gegant a Kranjska Gora aquest dissabte. L’estació eslovena ha vist com per primera vegada un andorrà entrava dins del top30 en la màxima competició masculina. Verdú ha finalitzat 17è, a més assolint el 6è temps a la segona mànega.

A la primera mànega, l’andorrà marcava a meta la 19a posició que finalment acabava sent la 20a en finalitzar tots els corredors. El seu crono a la primera mànega era de 1.11.50, amb +2.04 respecte al millor registre de mànega, que era per al francès Alexis Pinturault amb 1.09.54.

A la segona mànega marcava el millor temps en finalitzar la seva baixada, amb un temps total de 2.20.63. Finalment, en acabar tots els corredors, l’andorrà tancava la Copa del Món en la 17a posició, empatat amb idèntic crono que l’austríac Raphael Haaser, a 2.35 del guanyador, que ha estat el noruec Henrik Kristoffersen, amb 2.18.28. En aquesta segona mànega, Verdú, a més, feia el 6è temps

Joan Verdú, esquiador: “Súper content, 17è a la Copa del Món. Ja ho vaig comentar, que estava molt motivat per a aquesta prova. Amb els resultats que estic fent a la Copa d’Europa, després també dels Jocs, faltava la cirereta del pastís en aquesta gran temporada i avui ho he pogut aconseguir fent 17è a aquesta Copa del Món. Els meus primers punts en Copa del Món, el primer cop que inverteixo, i amb un gran resultat. Però no només el resultat, sinó l’esquí que he demostrat. Súper bo les dues mànegues. Tot i haver fet un petit error que em costa una mica de temps, l’esquí en la segona mànega boníssim, he sortit des de dalt a baix atacant, amb molt bons intermedis. Estic molt feliç, ja sabeu d’on vinc. Aquest era l’objectiu principal, la Copa del Món és l’objectiu principal i finalment ens estem acostant i amb molt bon nivell. Estic súper agraït a tota la gent que m’ha fet costat fins arribar fins aquí i demà tinc una altra oportunitat abans de les Copes d’Europa a Andorra, i full gass”.