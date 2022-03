Irineu Esteve és 33è als 15km estil lliure de la Copa del Món de Falun

La Copa del Món d’esquí de fons ha disputat aquest dissabte l’última cursa. Ha estat a Falun (Suècia), on Irineu Esteve ha estat 33è en la cursa dels 15km en estil lliure.

Esteve ha marcat un temps de 33.47,3, a 1.49,7 del guanyador, el noruec Didrik Toenseth (31.57,6) i a tres segons de la 30a posició, que ha estat per a l’alemany Lucas Boegl (33.44).

Amb aquesta cursa, l’andorrà tanca la temporada de la Copa del Món.

Joan Erola, director de fons: “Ha sigut la tònica d’aquesta temporada. En aquesta última cursa hem estat a punt d’entrar en punts, ens hem quedat per poc. Hem acabat la temporada, una temporada bastant estranya per a nosaltres. No ha sigut una temporada regular per a ell i és el que menys ens agrada, però ara hem d’analitzar tot, el que ha anat bé i el que no, i en funció veure com enfoquem les coses”.

Top10 a la Copa d’Europa de Sappada per a Carola Vila i Gina del Rio

La Copa d’Europa ha disputat aquest dissabte la primera jornada del cap de setmana a Sappada (Itàlia), amb Carola Vila en categoria absoluta, i els júniors Gina del Rio (U18) i Quim Grioche (U20). Avui tant Vila com Del Rio han aconseguit entrar al top10 en les seves respectives curses.

En la cursa absoluta femenina, els 10km en clàssic, Carola Vila ha estat 10a amb 30.28,4, a 1.14,2 de la guanyadora, la suïssa Anja Weber (29.14,2).

L’altre top10 del dia ha estat per a Gina del Rio, que ha assolit la 5a posició a la cursa dels 7,5km clàssics U18. El seu temps ha estat 23.21,9, a 30,8 de la vencedora, Charlotte Boehme (22.51,1).

En la cursa masculina U20, per la seva part, Quim Grioche ha estat 49è després dels 10km en clàssic. El seu temps ha estat 30.58,4, a 5.23,4 del guanyador, Elia Barp (25.35,0).