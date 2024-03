Idees per a elaborar els teus dolços saludables

Unes postres saboroses i saludables contenint xocolata (AMIC)

Gaudir d’un dolç no és sinònim d’aliments carregats de sucres refinats i calories buides. Et deixem algunes idees creatives i delicioses per a preparar dolços saludables que, a més, proporcionaran nutrients essencials per al teu cos.

Fruites amb xocolata: Combina fruites fresques com maduixes, plàtans o raïm amb xocolata negra fosa.

Barretes de civada i fruita seca: Prepara barretes casolanes amb civada, fruita seca, mel i fruites deshidratades. Aquestes barretes són una excel·lent font de fibra i energia sostenible.

Iogurt amb fruites i granola (muesli): Crea un dolç a base de iogurt natural amb capes de fruites fresques i granola (muesli). És una opció deliciosa i rica en proteïnes, calci i fibra.

Galetes de civada i plàtan: Barreja civada i plàtan madur per a fer galetes simples i nutritives. Pots agregar nous, espurnes o ratlladura de xocolata negra o panses per a variar el sabor.

Gelat de fruites congelades: Congela trossos de fruites com ara bananes, maduixes o mangos i tritura’ls en un processador d’aliments per a obtenir un gelat saludable i refrescant.

Xocolates d’alvocat: Barreja alvocat madur amb cacau en pols i endolceix amb mel. Forma petites porcions i refrigera-les per a aconseguir xocolates riques en greixos saludables.

Boles d’energia amb cacau: Barreja civada, ametlles, dàtils, cacau en pols i un polsim de sal en un processador d’aliments. Forma boles i refrigera-les per a crear un dolç carregat d’energia.





Per Tot Sant Cugat