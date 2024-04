Adeu al gas natural a les llars europees

Una empresa contaminant el medi ambient (rui_noronha. iStock / Getty Images Plus)

La directiva europea aprovada fa poques setmanes és clara. No es podrà utilitzar el gas natural d’aquí a 16 anys a les llars europees. Per què hem d’abandonar el gas natural, la benzina i el gasoil? Ja que són combustibles fòssils, que en cremar provoquen un agreujament de l’efecte hivernacle i l’Emergència Climàtica.

Per què tot s’ha d’electrificar? Una caldera de gas natural té una eficiència del 90% si és convencional igual que una caldera de gasoil. Una de condensació millora fins al 110%. Una bomba de calor elèctrica (com un aire condicionat) d’aerotèrmia un 450%. Un cotxe de benzina o gasoil de cada 100 litres en llença 70 per calor i 30 mouen el cotxe. Un d’elèctric de cada 100 unitats, 90 mouen el cotxe i 10 es perden. L’electricitat es pot produir de forma neta, és molt eficient i s’implanta molt ràpidament.

D’entrada, entre el 2028 i el 2035 (ja des del 2025 en alguns dels 27 d’Europa) els edificis que es rehabilitin i els que es facin nous, funcionaran amb bomba de calor d’aerotèrmia.

Què passarà amb els que ara funcionen amb gas natural? Tenen setze anys per a prendre una decisió. Invertir en una bomba de calor d’aerotèrmia és la millor decisió. Eficiència màxima, mínim manteniment, un sol contracte d’energia a casa (tenir gas són gairebé 30 euros al mes fixes, gastis o no gastis), el rebut de la calefacció l’aigua calenta baixa entre una tercera i una quarta part que amb caldera de gas.

Això sí, la inversió inicial és més alta. Uns 3 cops més. Això sí que és un canvi. Si és una rehabilitació total, pot ser entre 2 i 2,5 cops més. La manca d’espai és un dels elements més comentats a l’hora de posar una pega. L’aerotèrmia necessita una unitat exterior i una interior. En el cas de l’exterior és com la condensadora de l’aire condicionat. De fet, se substitueix l’una per l’altre. Pot anar a un balcó o al terrat. La interior és com un escalfador de gas més un acumulador d’aigua calenta. Més o menys com una nevera. Això, evidentment pot suposar un inconvenient en determinats pisos.

Amb la bomba de calor d’aerotèrmia, el consum cau sorprenentment i, pagar la calefacció, l’aire condicionat i l’aigua calenta és molt més fàcil. El cost inicial com us deia és superior. El balanç final és, clarament, favorable a l’eficiència i cost de l’aerotèrmia.

Finalment, algunes persones diuen que es podrà utilitzar biogàs i hidrogen a la xarxa de gas natural. Del biogàs procedent dels purins potser sí. De l’hidrogen és més que improbable. Caríssima inversió de tota la xarxa, altíssim perill d’explosió i ineficiència altíssima de generació verda de l’hidrogen. Per a alimentar cinquanta mil habitatges amb electricitat necessitem un molí de vent. Amb hidrogen verd sis molins de vent.





Per Francesc Mauri