Agricultura adjudica els ajuts per al manteniment de la biodiversitat

Vaques pasturant a la muntanya (SFG)

El Govern ha aprovat aquest dimecres, durant la sessió del Consell de Ministres, l’adjudicació dels ajuts per al foment de pràctiques específiques per al manteniment del medi natural i en concret els ajuts per al manteniment de la biodiversitat corresponents a l’any 2023. L’objectiu de la subvenció és fomentar l’ús de pràctiques agràries que afavoreixin la conservació de les comunitats vegetals representatives de dues tipologies d’hàbitats d’interès comunitari.

Aquests ajuts, tal com ha comentat el ministre, Guillem Casal, “representen un benefici per a la biodiversitat, el paisatge i, per tant, per a tot el país”. D’aquesta manera, s’ha adjudicat una bossa econòmica total de 72.007,24 euros distribuïda en deu explotacions agràries ubicades a les parròquies de Canillo, Encamp, Ordino i Sant Julià de Lòria.