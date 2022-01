Homenatge als pioners del Trofeu Borrufa

L’organització del Trofeu Borrufa, el Comú d’Ordino i el Govern d’Andorra van homenatjar aquest dijous als pioners de la cèlebre competició d’infants en el seu 30è aniversari pel destacat paper que han tingut tots ells en la creació i desenvolupament del Trofeu Borrufa durant tots aquests anys.

L’acte de reconeixement a Patrick Toussaint, Josep Saura, Jaume Rifa, Josep Maria Font, Carmela Fernández i Jean Claude Montané es va celebrar a la Sala del Consell del Comú d’Ordino i va comptar amb la intervenció del director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, la cònsol menor del Comú d’Ordino, Eva Choy, i la ministra de Cultura i Esports del Govern d’Andorra, Sílvia Riva. Montané, per la seva banda, no va poder assistir a l’acte.

David Ledesma, com a conductor de l’acte, va voler destacar el llegat dels pioners, que “és molt gran, més del que la gent pot arribar a imaginar”. “Vosaltres vau plantar la llavor i avui estem recollint els seus fruits”, va afegir el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, que va assegurar que avui dia “l’esperit amb el qual vau fundar la Borrufa continua present”.

Riva va agrair la labor de tots els pioners i col·laboradors des de la creació del Trofeu Borrufa (“trenta anys es diu ràpidament”), i va remarcar la seva importància en “la difusió de l’esquí entre els nens d’Andorra“, així com la de “la creació del voluntariat que també fa possible el trofeu i a més sempre de manera desinteressada”.

Eva Choy, per la seva banda, va destacar la consolidació de la competició i les tres dècades de recorregut, en la qual el Comú d’Ordino ha estat compromès des del primer dia. “El poble d’Ordino ha tingut el plaer de ser sempre el lloc d’inauguració i clausura d’un trofeu amb el qual ens hem emocionat i vibrat. Aquest any no ha pogut ser, però segur que tornarem a gaudir d’aquests actes al poble”.

En el mateix acte també es va reconèixer la tasca duta a terme pels col·laboradors del Trofeu Borrufa: Crèdit Andorrà (representat a l’acte pel seu director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals, Joan R. Mas), SECNOA– SAETDE (representat pel Business Development Manager, Xavi Salinas), la Federació Andorrana d’Esquí-FAE (va assistir a l’acte el seu president, Josep ‘Pepi‘ Pintat, l’ECOA (representat per Meri Santuré), Andorra Telecom, i Nord Andorrà (representat pel director general, David Forné).

Trenta anys fomentant l’esquí infantil des d’Ordino Arcalís

L’any 1992, Patrick Toussaunt i Jean Claude Montané, entrenadors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), van assistir al Trofeu Topolino, una cursa infantil a Itàlia. Va ser en aquest moment quan, meravellats per l’essència de la competició, van decidir portar una cursa similar a Andorra. Juntament amb Josep Maria Font ‘Piu’, que ja gestionava l’esquí escolar aleshores, van crear el Trofeu Borrufa, la primera edició del qual va celebrar-se el gener de 1993 i per a la qual va ser inestimable el suport del Comú d’Ordino, encapçalat en aquell moment per Josep Duró.

Ja des d’aquesta primera edició, el Borrufa ha format part del calendari FIS, la qual cosa ha provocat que des del principi hagi atret participants de països de tot el món com França, Espanya, Bèlgica, Mònaco, Països Baixos, Txèquia, Letònia, Gran Bretanya, Argentina, Xile, Israel o Austràlia, que, juntament amb Andorra, van competir en l’edició inaugural.

Avui dia, el Trofeu Borrufa s’ha consolidat com una competició de referència i una cita ineludible del calendari d’esquí infantil.