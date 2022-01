La subhasta dels Encants de Sant Antoni d’Escaldes se substitueix per un sorteig

Els Encants de Sant Antoni tampoc es podran celebrar amb normalitat aquest any tenint en compte que la pandèmia de SARS-CoV-2 no remet. És per això que s’ha organitzat una versió modificada de la subhasta, que consisteix en la celebració d’un sorteig que s’emetrà en streaming a través del canal Youtube del Comú d’Escaldes-Engordany.

Les butlletes per participar-hi es poden adquirir fins al mateix dia del sorteig als següents comerços de la part Alta: Carnisseria de les Escoles, Pastisseria Deli, Pastisseria Estopiñan, Merceria Fanny, Sabateria El meu moment, Cafeteria Al Lio, Sastreria Sport, Incis, Basar Valira, Quiosc Toni, Magatzem Liana, Xurrologia, Casa Broto, Art i Pa, Llibreria Francesa, Bar Clixé.

També es poden trobar al servei de Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany, l’Oficina de Turisme i el CAEE. Tenen un preu de 5 euros i la recaptació s’entregarà íntegrament a Càritas parroquial. El sorteig es farà públicament a la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir el diumenge 6 de febrer, a les 12 hores.

Se sortejaran deu lots de productes: nou lots tradicionals i un d’especial per la Candelera, tal com es va fer l’any 2020. El sorteig anirà a càrrec d’Antoni Vidal, habitual subhastador dels Encants de Sant Antoni, i es durà a terme mitjançant el dipòsit de totes les matrius de les butlletes venudes en les quals figurarà la informació de contacte dels compradors. Els números de les butlletes guanyadores es publicaran a les xarxes socials del Comú d’Escaldes-Engordany.

A més a més, l’Esbart Santa Anna oferirà un ball amb el cos de dansa d’adults. Per evitar aglomeracions, tant la subhasta com l’actuació de l’esbart s’emetran en streaming a través del canal Youtube del Comú d’Escaldes-Engordany. Els espectadors també podran fer aportacions al número de compte de Càritas parroquial que apareixerà en pantalla.