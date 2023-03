Gut-Behrami: “Andorra és millor que altres seus que acullen cada any proves de Copa del Món”

L’esquiadora suïssa Laura Gut-Behrami guanya el supergegant a Andorra i obté el títol de la disciplina (Agence Zoom)

Competició frenètica a les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí Andorra 2023. Excepcionalment, fins a cinc esquiadores competien aquest dijous a l’Àliga de Grandvalira per a aconseguir el Globus de Cristall en Supergegant.

Finalment, ha estat la suïssa Lara Gut-Behrami la més ràpida (1:26.70) de la cursa i gràcies a això s’ha endut el títol de la disciplina 2023. La italiana Federica Brignone ha acabat segona a la cursa, a només 22 centèsimes, fet que li ha comportat que no pogués revalidar el títol assolit la temporada passada. Això l’ha relegat a la segona posició de la disciplina. La noruega Ragnhild Mowinckel ha tancat la temporada amb la tercera plaça a la general de la disciplina, després de pujar al tercer calaix del pòdium aquest dijous.

Per a Gut-Behrami, vigent campiona olímpica en SG i que s’emporta el seu quart Globus de Cristall de la disciplina, Andorra no era pas una desconeguda: l’any 2008, amb 17 anys, va guanyar la seva primera i única cursa de GS de Copa d’Europa a la pista Avet de Soldeu, una de les seves pistes preferides, i el 2012 va ser l’ambaixadora de la primera prova de Copa del Món que va acollir Grandvalira. Al llarg de la seva magnífica carrera, en Copa del Món la suïssa ha aconseguit 37 victòries i 74 podis, i el 2016 va guanyar el Globus de Cristall absolut. La suïssa ha afirmat que “seria genial que Andorra pogués acollir els Campionats del món del 2029” perquè al febrer la neu gaudeix de millors condicions. A més, ha assegurat que “m’encantaria seguir competint més cops aquí, ja que teniu una organització molt bona, molt millor que en molts llocs on tenen proves de Copa del Món cada any”.

La líder absoluta de la Copa del Món, Mikaela Shiffrin, que va aconseguir l’únic Globus de Cristall de la seva carrera esportiva en SG fa quatre anys a Grandvalira, ha competit aquest dijous tot i no tenir opcions de guanyar la categoria. Finalment, ha quedat en 14a posició, cosa que l’ha fet baixar un lloc de la classificació de la disciplina i ha acabat 7a. Després de la cursa, la nord-americana ha fet una valoració sobre l’Àliga: “És una pista molt agradable per a esquiar, i tot i que no presenti grans reptes, és difícil poder assolir grans velocitats, ja que has de ser fort en tots els trams”.

Per la seva banda, la italiana Elena Curtoni, que liderava el rànquing de Supergegant, no ha pogut entrar al podi de la categoria en quedar 10a aquest dijous.





Marco Odermatt afiança el seu lideratge

La segona jornada de competicions de les Finals s’ha tancat amb la prova masculina, on el suís Marco Odermatt s’ha imposat a la cursa d’El Tarter amb un temps de 1:23.91.

El suís ha competit sense pressió amb el trofeu assegurat de la disciplina de Supergegant, títol que guanya per primera vegada i que li arrabassa a Aleksander A. Kilde, vencedor del 2022. L’esquiador encara disputarà aquest cap de setmana la cursa d’Eslàlom Gegant (també recollirà el Globus de Cristall d’aquesta disciplina), moment en què podria batre el rècord masculí de punts en una sola temporada: superar els 2.000 de Hermann Maier. Sobre aquest fet, l’esportista s’ha mostrat molt tranquil, ja que ha remarcat que ell prioritza fer una bona cursa.

El podi de la cursa l’han completat l’austríac Marco Schwarz i Kilde, que finalitza la temporada en segon lloc de la disciplina, seguit de Vincent Kriechmayr, que aquest dijous no ha pogut completar la cursa.





Espectacle garantit al Mixed Team Parallel

La part baixa de la pista Àliga viurà aquest divendres una de les proves que aporta més espectacle a les Finals de la Copa del Món per les seves peculiaritats: el Mixed Team Parallel (MTP). Es tracta d’una cursa per nacions en què de dos en dos, els corredors competeixen en paral·lel per un traçat de només 356 metres de longitud i 100 metres de desnivell. Hi participen els equips de les 16 nacions més ben classificades del circuit de Copa del Món, entre les quals hi haurà Andorra com a convidada per ser el país organitzador de les Finals. L’equip andorrà estarà format per Xavi Cornella, Bartumeu Gabriel, Iria Medina i Carla Mijares.

L’emoció continuarà divendres a les 19 hores a L’Abarset amb el sorteig dels 15 primers dorsals per a les proves de dissabte a l’Avet, on els amants de l’esquí podran veure de prop els millors esquiadors i esquiadores del món en un acte públic i gratuït amb molta animació i sorpreses. L’expectació per a les tres darreres jornades de Finals de la Copa del Món és màxima, tal com ho demostra el fet que ja s’hagin exhaurit totes les entrades de les grades per al divendres, dissabte i diumenge.





Agenda per al divendres 17 de març: