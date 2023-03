L’Andorra Business Market presenta els projectes de 28 empreses emergents i reuneix 35 inversors

Imatge de la primera jornada de l’Andorra Business Market 2023 (Andorra Business)

Més de 190 persones han participat en la primera jornada de l’Andorra Business Market, un fòrum participatiu, dinàmic i obert on han interactuat empreses nacionals i internacionals, inversors i emprenedors. En aquesta tercera edició, organitzada novament per Andorra Business i la Red Business Market, participen més de 35 inversors nacionals i internacionals, es presenten els projectes de 28 empreses emergents i els inversors assistents reuneixen una capacitat de finançament superior als 200 milions d’euros.

El programa s’ha iniciat amb una presentació a càrrec del ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, centrada en l’aposta d’Andorra per l’economia digital i l’emprenedoria. Gallardo ha explicat el procés que està desenvolupant el país per a acollir nous emprenedors i noves formes de treball com els nòmades digitals i els coworkings. A més, ha presentat la plataforma andorrana d’startups i l’estratègia d’innovació i emprenedoria que s’elabora amb els principals actors implicats.

Pel que fa a l’Andorra Business Market, que fins divendres reunirà al centre de congressos d’Andorra la Vella desenes de representants d’empreses emergents i inversors, ha destacat que “ja és una cita consolidada al país i l’objectiu principal d’aquesta tercera edició és atraure inversió al país, impulsar l’ecosistema emprenedor i empresarial, i l’atracció de talent. Pel que veiem aquestes primeres hores estic segur que tornarà a ser un èxit”.

Posteriorment, s’ha donat el tret de sortida amb presentacions pitch i les conferències: “L’art d’ajudar, invertint” de René De Jong (Business Angel); i “Fracassa aviat per tenir èxit abans” de Sabrina Guzman (CEO de Vesto). També ha intervingut Adrián Peribáñez, director a Actyus i responsable d’Innovació a Andbank. A la jornada de divendres arribarà el torn per a les reunions privades entre inversors i emprenedors.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha destacat que “fa molts mesos que es treballa en aquest esdeveniment amb l’objectiu d’apropar inversors als projectes dels nostres empresaris. L’experiència de les darreres edicions ens demostra que l’interès quant a l’ecosistema emprenedor andorrà traspassa fronteres i cada edició s’acaben materialitzant acords entre les parts”.





Andorra Business Market 2022

Més de 200 persones van participar en la segona edició de l’Andorra Business Market celebrada el 26 i 27 de maig del 2022. En aquesta edició, organitzada novament per Andorra Business i la Red Business Market, hi van participar més de 25 inversors nacionals i internacionals, van presentar els seus projectes 27 empreses emergents, van tenir lloc més de 140 reunions empresarials, i els inversors presents reunien una capacitat de finançament superior als 100 milions d’euros. Tot plegat, obert a models d’inversió en fase pre-seed, seed, desenvolupament i consolidació, així com d’adquisició d’actius i inversió empresarial.





Andorra Business Market 2021

La primera edició de l’Andorra Business Market es va celebrar el 18 de juny del 2021 a Andorra la Vella i va superar totes les previsions de participació. Més de 130 persones, entre empresaris, inversors i emprenedors van assistir a l’acte participant en les diferents taules rodones, conferències, rondes d’inversió i espais de networking. Entre els ponents va destacar la presència d’alguns dels Business Angels més actius d’Europa, inversors i assessors amb una àmplia experiència en l’ecosistema empresarial, emprenedor i start-up, i firmes, signatures i impulsors de premis internacionals per a empreses emergents.