Formació per a empreses, a la Seu, sobre les xarxes socials

Cartell de la formació per a empreses sobre xarxes socials a la Seu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell oferirà properament una formació sobre l’ús de les xarxes socials a empreses, formació que s’emmarca en el programa de cooperació dels Grups Leader de Catalunya Start Up Rural i cofinançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural, organitzada conjuntament amb l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament urgellenc.

La formació consistirà en: com obrir les xarxes socials de l’empresa i quines xarxes cal utilitzar; conèixer el funcionament de les xarxes socials que hi ha actualment i quines aplicacions es poden utilitzar per a gestionar-les. També es tractarà la seguretat a les xarxes.

La formació és de primer nivell inicial de 6 hores totals en tres dies: dilluns 19 de juny, dimecres 21 de juny i dijous 22 de juny de 15 a 17 hores al CETAP (3a planta del centre cultural les Monges) a càrrec de la community manager Ester Barqué.

Aquest curs és gratuït, però cal inscripció prèvia omplint el corresponent formulari.

Per a més informació: alopez@espaiermengol.cat.

Aquesta formació segueix un cicle de càpsules formatives amb l’objectiu estratègic per a digitalitzar el comerç de la Seu d’Urgell i la comarca, alhora de la seva dinamització comercial.