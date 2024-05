El BC Andorra cau davant d’un Obradoiro que s’hi jugava la vida (101-89)

Jerrick Harding intentant aturar un jugador de l’Obradoiro (acb Photo / A. Baúlde)

El BC Andorra, un cop garantida la permanència a l’ACB i després de passar una setmana complicada en no poder completar cap entrenament amb la plantilla sencera per un virus que ha afectat més de la meitat de l’equip, ha caigut al Fontes do Sar de Santiago de Compostela contra l’Obradoiro per 101-89.

Els andorrans han començat endollats, amb tres triples consecutius i i un parcial de 5-13 amb un Jerrick Harding que ha tingut un partit com un “Dragon Khan” amb pujades i baixades, començant molt bé, diluint-se després i acabant recuperant-se. Els gallecs, però, eren conscients que es jugaven la permanència a l’ACB i han reaccionat de la mà d’un Janis Timma, que ha acabat amb 6 triples i 18 punts, capgirant el resultat gràcies a una major intensitat i sobretot al domini del rebot. A la fi del primer quart s’ha arribat amb 26-22 per als gallecs.

Al segon quart, l’Obradoiro ha començat a ampliar la distància al marcador gràcies a l’encert de la parella d’americans Howard – Dotson que han acabat amb 22 punts cadascú. Mentre, el tricolor Jean Montero intentava tirar d’orgull amb jugades individuals, però no era suficient, ja que els compostelans marxaven en el marcador i arribaven al descans amb 52-41.

Al tercer quart ha seguit el viacrucis per als andorrans. L’equip de Moncho Fernández ha agafat el seu màxim avantatge amb 22 punts de diferència. Ha estat llavors quan ha començat a sobrevolar l’ombra de la remuntada que els andorrans van fer a la primera volta superant 21 punts de diferència i, a l’últim quart, han aconseguit reduir la diferència a només 8 punts, però l’Obradoiro, amb fins a 13 triples en el dia d’avui, no s’ha deixat sorprendre i ha acabat emportant-se el partit gràcies, en molt bona part, al rebot tant ofensiu com defensiu.

El proper partit dels andorrans també serà a terres gallegues contra el Breogán de Lugo, divendres 10 de maig, a les 20 hores.





Anotadors Obradoiro: J. Howard (22), Thomas Scrubb (6), D. Dotson (22), M. Blazevic (11), Artem Pustovyi (10), Fernando Zurbriggen (6), Janis Timma (18), P. Harguindey (0), Rigoberto Mendoza (4), Rubén Guerrero (2), Álex Suárez (0).

Anotadors BC Andorra: Tyson Pérez (9), Jean Montero (22), Jerrick Harding (21), Stan Okoye (10), Felipe dos Anjos (5), Mihajlo Andric (7), Rafa Luz (2), Juan Rubio (0), Tobias Borg (5), Marín Maric (8).