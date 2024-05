La Copa del Món de Gimnàstica Estètica de Grup tindrà representació andorrana

L’equip sènior del Rítmica GAEE (club)

L’equip sènior del Rítmica GAEE i pioner en aquest esport al país representarà Andorra a la Copa del Món de Gimnàstica Estètica de Grup, que tindrà lloc els dies 25 i 26 de maig, a Budapest. Aquest serà ja el segon mundial (Itàlia a l’octubre i ara Budapest) i la tercera competició internacional (Finlàndia al març) en què participen representant el Principat. L’equip està format per 10 gimnastes que s’han endinsat en descobrir i practicar aquest esport.

El Rítmica GAEE és el club pioner en la modalitat de gimnàstica estètica de grup a Andorra, i just ara celebra que fa un any des de que es va començar a practicar aquest esport per primer cop al país. Per a l’equip i el cos tècnic “és tot un honor representar Andorra a nivell mundial en aquesta modalitat esportiva”.