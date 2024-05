Subvencions de la Generalitat per a mantenir la xarxa de camins municipals no rodats

Senyalització de senderisme a l’Alt Urgell (Foto: CCAU)

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica l’obertura d’una convocatòria de subvencions, adreçada als nou consells comarcals de les comarques de muntanya i al Conselh Generau d’Aran, per a la neteja i el manteniment de la seva xarxa de camins de titularitat municipal. La convocatòria, la tercera que s’impulsa, està dotada amb 600.000 euros.

Les comarques de muntanya es caracteritzen per tenir molts quilòmetres de vials municipals, amb uns costos de manteniment elevats per raons orogràfiques i climàtiques i uns pressupostos municipals insuficients per l’escàs volum de població. En aquest context, fa anys que els consells comarcals i els ajuntaments cooperen en la gestió de la xarxa de camins municipals i, sovint, aquests deleguen part de les tasques a realitzar en els consells, que disposen de més mitjans tècnics i materials. Per aquests motius, a l’empara de la Llei d’alta muntanya, la Generalitat ha mantingut una política de suport als ens locals en la seva tasca d’adequació de la xarxa de senders.

Amb l’aparició de l’automòbil, els camins han anat variant les seves funcions. Tot i que continuen tenint incidència en la mobilitat de proximitat, s’ha generalitzat el seu ús vinculat a activitats lligades al lleure, l’esport i el turisme. Són usos que contribueixen a la desestacionalització i tenen un gran potencial per a la captació de visitants, alhora que permeten el gaudi dels espais d’interès natural d’una forma ordenada i sostenible. Simultàniament, ha augmentat la sensibilitat social per la salut i el benestar i l’hàbit de caminar s’ha estès més enllà del tradicional públic excursionista.

Per tant, la xarxa de senders no rodats és un patrimoni públic i una infraestructura turística de primer ordre. Per aquesta raó, es considera d’interès públic mantenir la xarxa de camins no rodats en bon estat i correctament senyalitzada, sobretot durant els períodes en què son més freqüentats.´

La tercera edició d’aquesta línia d’ajuts està dotada, com les dues anteriors, amb 600.000 euros. Les actuacions subvencionables inclouen el desbrossament i neteja de la vegetació; la retirada de pedres i altres elements de la plataforma i els marges del camí; la reposició de senyalització en mal estat; el manteniment d’elements que permeten la continuïtat del recorregut (baranes, esglaons, passeres…), així com la recuperació de murs de pedra seca i altres.

Les obres les pot haver contractat el beneficiari, íntegrament o parcialment, o bé es poden haver executat amb mitjans personals i materials propis.

El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions s’iniciarà el 16 de setembre de 2024 i finalitzarà el 15 d’octubre, tot i que es podran justificar actuacions executades entre el 16 de setembre de 2023 i el 15 de setembre de 2024. També estableix un import màxim per territori en funció de la seva superfície: