Més de 200 petits ciclistes, a Encamp, en la jornada inaugural de l’Aprèn a rodar

Imatge de l’Aprèn a rodar 2024, a Encamp (Comú d’Encamp)

La plaça dels Arínsols d’Encamp s’ha omplert aquest dissabte, de gom a gom, amb més de 200 petits ciclistes, a més d’altres no tan petits, en la que ha estat la jornada inaugural de la iniciativa ‘Aprèn a rodar’, impulsada pel Departament de Mobilitat del Govern, juntament amb els comuns.

Les segones jornades infantils de mobilitat i seguretat ciclista han començat amb molt bon peu, fent la primera parada a la parròquia com a seu de la vall d’Orient (Encamp i Canillo). Encamp s’ha convertit en un escenari idoni per a l’educació i l’oci dels infants, començant aquesta festa ciclista amb la bicicletada popular, que ha començat a les 11 hores amb sortida i arribada a la plaça dels Arínsols, fent dos recorreguts, un per als més petits i un altre per als més grans, pels carrers de la parròquia.

Tanmateix, a la plaça dels Arínsols s’han establert diferents circuits d’aprenentatge, en els quals els infants fins als 12 anys han après a utilitzar la bicicleta amb autonomia i seguretat. Com a novetat d’enguany, els més petits també hi han pogut participar gràcies a les Push Bikes (bicicletes adaptades per a menors de 6 anys). L’objectiu d’aquests circuits s’ha centrat a conèixer els beneficis de moure’s en bicicleta de forma segura, aprendre més de la bicicleta com a vehicle de mobilitat i gaudir dels diferents tallers muntats a l’escenari de la plaça. Finalment, tots els participants s’han endut cap a casa el seu carnet de bici i altres obsequis.

A l’acte han assistit el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en representació del Govern, la cònsol major, Laura Mas, i el conseller de Finances, Esports i Reactivació econòmica, Nino Marot, per part del Comú d’Encamp. Forné ha explicat que “estem molt satisfets d’haver promogut aquesta jornada a través del Departament de Mobilitat del Govern i d’haver fet un projecte de país implicant a tots els comuns. És una iniciativa perque els nens agafin confiança amb la bicicleta i promoure una mobilitat sostenible des de ben petits”. El secretari d’Estat ha remarcat que “és important, per un costat, fomentar aquesta mobilitat sostenible i, per l’altre, ensenyar als nostres infants els possibles perills que poden tenir a l’hora d’anar amb bicicleta, amb els cotxes i altres elements, i que s’acostumin a anar per l’exterior”.

Per la seva part, Marot ha assenyalat que “enguany és la primera vegada que Encamp acull l’Aprèn a rodar, i per a nosaltres és molt important, ja que creiem que anar amb bicicleta és com s’ha d’anar. És una de les disciplines esportives i socials més bàsiques, i amb esdeveniments com aquests podem visibilitzar la realitat: que és apte per a tothom”. A més, el conseller ha volgut fer incís en què “a Encamp volem facilitar encara més l’ús de la bicicleta. És per això que avui s’han muntat tres tallers: un de com s’utilitza la bicicleta, mecànicament, pel que fa a la posició; la part de la seguretat viària, a través de respectar els senyals i de quina forma s’ha d’anar amb bicicleta; i finalment una opció més lúdica, amb una gimcana, on hi ha diferents proves, perquè els nens i nenes tinguin també aquest punt de diversió”.

La jornada, que ha estat concebuda per a tots els nivells ciclistes, s'ha portat a terme de la millor manera possible gràcies a l'organització establerta, en la qual els participants s'han dividit en grups reduïts, assignant cada infant en funció del nivell, edat i necessitat de la bici. Cal destacar que també s'han posat a disposició dels usuaris cascs i bicicletes en cas de necessitar-ne.





L’Aprèn a rodar continua a Andorra la Vella com a seu de les valls Central i del Sud

L’Aprèn a rodar no s’atura, i després de la seva primera jornada a Encamp continuarà amb les valls Central i del Sud, amb Andorra la Vella com a seu, amb representació també de les parròquies de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.

En aquest cas, les jornades es dividiran en diferents dies, l’1 i el 9 de juny, a la plaça davant del Bicilab.

El dia 1 de juny les activitats se centraran en els circuits d’aprenentatge, amb inscripcions obertes des del 5 de maig. D’altra banda, el 9 de juny se celebrarà la bicicletada urbana pels carrers d’Andorra la Vella, amb inscripcions obertes des del dia 5 de maig.