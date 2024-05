Celebració del Dia Internacional del Jazz a Escaldes amb la pianista Teresina Serra i la cantant Susi Bon (Clàudia Torrent)

Teresa Ventura

El passat dimarts, dia 30 d’abril, la parròquia més jazzística del Principat, Escaldes-Engordany, va celebrar el Dia Internacional del Jazz, a l’Espai Caldes, amb una bona afluència de públic com és habitual en aquesta, la també meva parròquia. L’Espai Caldes va acollir l’esdeveniment que, alhora, va coincidir amb l’exposició “Des-coNNectats”, d’Àngel Calvente. Així que podríem dir que va ser una doble celebració que va fer gaudir tots els assistents, en un dia que hi havia diversitat d’actes com acostuma a passar últimament.

Va presentar l’esdeveniment el conseller de Cultura, Joan Closa, que va comptar amb la presència d’altres autoritats de la parròquia. La pianista, Teresina Serra, va fer la introducció musical acompanyada de la cantant, que porta el nom artístic de “Susi Bon”.

Ambdues varen oferir un repertori eminentment jazzístic que va complaure tothom, alhora que van fer un recorregut per la història del jazz, una disciplina que a la parròquia d’Escaldes, des de fa més de trenta anys, acullen amb molt rigor. A la celebració de l’Espai Caldes no hi va faltar la coneguda “Somewhere Over The Raimbow”, una peça que correspon a la banda sonora original del “Mago de Oz” (1939) composta per Harold Arlen (1905 – 1986) la qual, al seu dia, va guanyar l’Oscar a la millor cançó original. La lletra era del també poeta americà, Yip Harburg (1896 – 1981). Posteriorment ha estat versionada per diversos autors i per a diferents instruments.

Un concert que es va cloure amb la dedicatòria de la cantant, Susi Bon, als seus pares que varen acompanyar-la en tot moment, satisfets també de la qualitat interpretativa de la seva filla (Clàudia Torrent). Va incloure una de les seves primeres cançons amb la qual va debutar al seu dia.

Teresina Serra al piano i la cantant Susi Bon

Paral·lelament, s’ha de constatar que, per exemple, el guitarrista Pat Metheny, que havia actuat a Escaldes, l’any 1986, està previst que participi a la propera edició del Festival de Jazz de Barcelona (octubre i novembre 2024).

Per altra banda, s’ha de destacar que el pianista cubà, Chucho Valdès, fill del també pianista afrocubà Bebo Valdès (1918 – 2013) va actuar al Festival de Jazz d’Escaldes-Engordany l’any 2011. Properament, a ell, el podrem trobar participant a la novena edició del Festival de Jazz de l’Estartit.

Recuperant els orígens del jazz al Principat, s’ha de recordar que els autèntics promotors del 1r Festival de Jazz d’Escaldes-Engordany, van ser Joan Burgués Martisella i Nàdia Aleix, acompanyats de Ramon Canut, els quals varen cercar el suport de Tete Montoliu (1933 – 1997) que en aquells moments tocava al Jamboree.

Això va ser l’any 1985 i, la primera edició ( juliol del 1985), ja va comptar amb figures com Horace Silver Quintet, Fats Domino, George Coleman, Dave Williams, Billy Higgins, Modern Jazz Quartet, etc. Així que podríem dir que pel festival escaldenc, hi han passat intèrprets de tot el món, fins i tot, el propi Montoliu, el qual també va participar com pianista i compositor en diverses edicions, al llarg d’aquests més de vint anys.

Tanmateix, al seu dia es van editar dos llibres, un primer titulat “7 Anys de Jazz“ (1985 – 1991) i realitzat a quatre mans pel propi promotor, Joan Burgués i el fotograf Alain Ricard (ACS). El llibre documenta la trajectòria de l’històric festival i que hom pot retrobar a les biblioteques del país. Un segon llibre titulat “Jazz 2000” aporta les imatges fotogràfiques de tres autors indiscutibles com són, el mateix Joan Burgués, juntament amb el també històric jazzista i fotògraf, Josep Maria Ubach. El llibre també inclou algunes imatges d’Alain Ricard amb text de Juli Puyuelo i va ser prologat per l’aleshores cònsol d’Escaldes, Lídia Magallon.

Coberta del llibre “7 anys de jazz”

Portada del llibre “Jazz 2000”

Finalment, s’ha de constatar que l’any 2020 (del 22 d’octubre al 21 de novembre), el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) i amb el títol d’“Ítem Jazz” va oferir una exposició retrospectiva i fotogràfica de l’antic festival, de la mà dels mateixos Joan Burgués i Josep Maria Ubach, considerats els històrics d’aquest gènere musical al país.

Amb aquest article hi trobeu les portades d’ambdós llibres, per a reivindicar aquesta celebració del Dia Internacional del Jazz, proclamat per la UNESCO l’any 2011.

Recuperant la celebració, a l’Espai Caldes, un àmbit que, paral·lelament, ara acull la mostra “Des-coNNectats”, d’Àngel Calvente. Imatges i escultures que alhora varen vestir un escenari suggerent i especial. Una exposició que hom podrà visitar fins el 6 de juliol de 2024. Com hem dit abans, a l’Espai Caldes, ubicat a l’Avinguda Carlemany, número 8 d’Escaldes-Engordany, al Principat d’Andorra.





Text i fotos: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA)