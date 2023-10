Els infants d’Encamp i el Pas xalaran de valent per Tots Sants

Cartell d’una de les activitats de Tots Sants per als infants d’Encamp i el Pas (Comú)

El Comú d’Encamp obre aquest dijous, 12 d’octubre, les inscripcions a les activitats de Tots Sants per a infants i joves de 3 a 17 anys d’Encamp i del Pas de la Casa. Des del Llaç d’Animació, l’Àrea de Jovent i l’Espai Jove s’han organitzat diferents propostes que es desenvoluparan durant la setmana de vacances escolars, del 30 d’octubre al 3 de novembre.

L’Espai Jove (de 12 a 17 anys) presenta novetats amb una sortida a Barcelona el 30 i 31 d’octubre, on els joves visitaran el Big Fun Museum, s’endinsaran en els misteris d’un scape room i viuran una jornada d’adrenalina en un dels kàrtings indoor més grans d’Europa.

Els infants de l’Àrea de Jovent (de 6 a 11 anys), faran una estada a l’alberg de la Baronia del 30 d’octubre al 3 de novembre, on es convertiran en veritables detectius i descobriran els misteris amagats de la mansió de la família Addams.

El Llaç d’Animació (de 3 a 5 anys) també viurà una setmana plena d’aventures i misteris. Del 30 d’octubre al 3 de novembre els infants hauran de trobar la castanyera, que ha desaparegut, per a aconseguir salvar la celebració de la castanyada i fer que sigui tot un èxit. L’1 de novembre el servei del Llaç d’Animació a Encamp estarà tancat.





Preu de les activitats i mètode d’inscripcions

Les places per a totes les activitats són limitades i el preu és de 88,90 euros per a l’Àrea de Jovent i l’Espai Jove i 77,80 euros per al Llaç d’Animació.

Els usuaris del Llaç d’Animació o l’Àrea de Jovent i els del Club Piolet o del Carnet Jove podran gaudir d’un descompte del 10%. A més, les famílies que inscriguin un segon germà a les activitats del Llaç d’Animació o l’Àrea de Jovent tindran un descompte del 20% en la segona inscripció.

Les inscripcions es poden fer a la recepció del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp o en línia clicant en aquest enllaç.

Per a qualsevol dubte o informació es pot contactar amb l’Espai Jove trucant al 831 028 o al 635 400, enviant un correu a espaijove@encamp.ad o a través de les xarxes socials @pijencampjoventut o @espaijoveencamp. Per a posar-se en contacte amb l’Àrea de Jovent cal trucar al 834 333, al 672 499 o enviar un correu a areajovent@encamp.ad. I per a parlar amb el Llaç d’Animació, es pot telefonar al 728 400, al 354 152 o escriure a llac@encamp.ad.