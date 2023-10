TikTok treballa en un sistema de missatgeria interna

Logotip de TikTok

En un intent per consolidar la seva presència en l’àmbit de les xarxes socials, TikTok ha publicat recentment múltiples ofertes d’ocupació centrades en rols que promouen la construcció de característiques més relacionades amb la missatgeria privada i la interacció social, aspectes que, en el seu servei, no estan tan potenciats com en rivals directes com Instagram, segons informa Axios.

La preocupació de TikTok radica en el fet que els seus usuaris estan distribuint vídeos de la plataforma en altres aplicacions de missatgeria i xarxes socials per a comentar-los amb els seus amics. Mantenir als usuaris interactuant dins de l’aplicació no només enfortiria el seu ‘engagement’, sinó que també beneficiaria a l’empresa a l’hora d’explorar funcionalitats més enllà de l’entreteniment, com les compres en viu.

Les recents ofertes laborals indiquen que TikTok busca enginyers i gestors de producte per a conformar un equip centrat en la interacció social. Aquests professionals treballaran a San José (Califòrnia, els Estats Units), i s’encarregaran de desenvolupar una plataforma que permeti als usuaris connectar-se amb els seus amics d’una manera fluida. La visió és fomentar que els usuaris comparteixin els vídeos dins de la mateixa plataforma.

Part d’aquesta iniciativa també inclou millorar la funció de missatgeria directa de TikTok. Malgrat que l’aplicació ja compta amb aquesta funció, les seves funcionalitats són encara limitades. De fet, una de les ofertes laborals publicades reconeix que l’experiència de missatgeria de TikTok està encara en les seves etapes inicials.

S’espera que els candidats treballin en solucions socials diversificades i adaptades a característiques regionals, proporcionant una solució de missatgeria distintiva per a TikTok.

Històricament, TikTok es va llançar com una plataforma dedicada a visualitzar i compartir vídeos virals. Encara que característiques com els likes, comentaris i republicacions han estat sempre part de la seva app, TikTok s’ha centrat principalment a promoure la relació entre creadors i fans, no entre usuaris amb connexions directes reals.

Aquesta orientació cap al contingut viral i els creadors professionals ha portat al fet que els usuaris comparteixin contingut de TikTok en altres plataformes, com Instagram, on ja tenen sistemes de missatgeria establerts, i més característiques de xarxa social.

En resposta a la creixent competència i la regulació en el sector, TikTok continua posicionant-se com una “plataforma d’entreteniment”, experimentant amb noves funcionalitats per a millorar l’experiència de l’usuari. Des d’Axios subratllen que, no obstant això, l’esforç per incloure més funcions socials posa de manifest els desafiaments de desenvolupar una plataforma sense una estructura social clara, en un context en el qual competidors com Instagram ja estan avançant en aquesta direcció.





Per Tecnonews