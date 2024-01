“El rapto”, de Marco Bellocchio

El veterà cineasta Marco Bellocchio no deixa la primera línia cinematogràfica i presenta un nou film ple de contingut, “El rapto”, coescrit per ell mateix i Susanna Nichiarelli. El cineasta italià sempre s’ha mostrat preocupat per qüestions polítiques tal com va posar de manifest la seva anterior proposta, “Exterior noche”(2022), projecte televisiu que completava conjuntament amb el llargmetratge “Buenos días, noche” (2004) el seu interès per un tema nacional com el segrest i execució d’Aldo Moro per les Brigades Roges.

Bellocchio ens deixa a “El rapto” un sòlid, ric i contundent film històric sobre la intransigència del Papat romà a la segona meitat del segle XIX a partir del segrest del nen de set anys Edgardo Mortara l’any 1858, al barri jueu de Bolonya, després d’una ordre de la Santa Inquisició. L’excusa per a la seva retenció era que el nen havia estat batejat en secret per una noia del servei domèstic quan només era un nadó. A més, la llei papal resulta inflexible en el punt que un nen batejat ha de rebre una educació catòlica. Un melodrama sostingut sobre un acte de violència tremendament agressiu que destrossa la vida dels pares d’Edgardo, de fe hebrea, desconcertats i impotents per recuperar el seu fill Edgardo (Enea Sala), el qual ha estat traslladat en secret a Roma.

A mesura que el nacionalisme italià reunifica el país i foragita l’autoritat papal a ciutats com Bolonya el 1860, els pares podran portar a judici la Santa Inquisició local, però no podran aconseguir la restitució del seu fill. Els pares hauran d’esperar a l’alliberament de Roma el 1870, però aleshores ja serà massa tard perquè Edgardo (Leonardo Maltese) ha deixat de ser un nen i s’ha convertit en un jove capellà catòlic, devot fervent del Sant Pare, Pius IX (Paolo Pierobon), el seu segrestador.

Ara és quan Bellocchio aprofita per a retratar en tota la seva profunditat i amplitud el trasbals interior de la conversió catòlica d’Edgardo confrontat al dolor i el patiment dels seus familiars. Bellocchio ens deixa una obra dura, densa, i alhora captivadora, sobre el fanatisme religiós. Un film majestuós de realització brillant amb un gust exquisit pels enquadraments i per la reconstrucció d’atmosferes.