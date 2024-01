Sis pentinats molt afavoridors amb els quals enlluernaràs

Una dona amb el cabell recollit (cedida)

Sí, Nadal ja fa un mes que ens va deixar i el glam-brilli de les últimes setmanes es queda enrere, però el nostre estil es manté igualment sofisticat i enlluernador, inspirat per tots els esdeveniments de catifa vermella que estem a punt de gaudir. Avui et proposem sis pentinats, fàcils, còmodes i afavoridors, amb els quals brillaràs en el teu dia a dia.

1. Trossa de ballarina

Un clàssic que malbarata elegància. El seu acabat extra poliment et permetrà controlar el cabell rebel, sempre que tinguis a mà un bon gel fixador i un raspall de pues estretes. Si vols un acabat més fresc i modern, prova de pujar el recollit cap a la coroneta. Per a posar el fermall d’or, realça les teves pestanyes i atreveix-te amb un labial gerd o marró fosc.

2. Recollit soft amb llaç

Els llaços, que han estat l’accessori estrella de Nadal, ens continuaran acompanyant en 2024. Això sí, amb tonalitats pastel i al costat de recollits més suaus i informals. Si vols triomfar amb el teu ventall de pentinats, adorna una cua baixa i deixa alguns flocs solts al voltant del rostre.

3. Recollit desestructurat en cabellera curta

La falta de longitud en la cabellera no és cap impediment a l’hora de gaudir de la comoditat dels recollits, sobretot quan parlem de pentinats per a l’oficina o el lloc de treball que tinguis. Subjecta els flocs per darrere usant clips i aconseguiràs un acabat desestructurat i juvenil com el de la imatge. És ideal!

4. Serrell a dalt

Les cabelleres soltes són espectaculars, però no sempre són la millor opció en el nostre dia a dia, on tenir la cara buidada és un plus a l’hora de fer les nostres tasques. Per això, una bona alternativa és subjectar el serrell cap enrere amb un clip o passador. Amb això, crearem un efecte de semirecollit que senti la mar de bé.

5. Cueta messy

Res més senzill de realitzar que una cueta baixa. Per a donar-li un plus d’estil, combina-la amb un serrell frondós decantat i flocs solts i molt fluids. Un look effortless chic superafavoridor per al teu dia a dia.

6. Mini braids

En entorns (o oficines) més informals, podem afegir un toc original i divertit als nostres pentinats. Per exemple, unes mini trenes com les de Haley Bieber, amb ratlla en el centre i serrell llarg. El maquillatge i els complements són clau perquè el nostre look no es vegi infantil sinó de pura tendència





Per bellezactiva.com