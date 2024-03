El Punt d’informació a la Dona de l’ADA atén una vuitantena de dones el 2023

Hi ha hagut 8 casos relacionats amb violència de gènere durant el 2023 (iStock)

El Punt d’Informació a la Dona, el PID, servei que ofereix l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), ha atès durant el passat any 2023 un total de 81 casos. Des de l’ADA es valora molt positivament aquest servei que ofereix orientació a les dones que ho sol·liciten.

En total, 23 dels casos atesos estaven relacionats amb problemes per a trobar un habitatge, una trentena eren demandes i assessoraments legals per separacions, incompliments de sentències o impagaments econòmics. Entre les demandes hi ha també 8 casos relacionats amb la violència de gènere ja sigui dins la parella o en l’àmbit laboral i 4 amb avortaments. Altres temes que han estat objecte d‘atenció al PID són problemes amb immigració, dones que busquen feina, reagrupament familiar o ingressos extraordinaris per a poder afrontar una separació.

El PID és un servei que ofereix l’Associació de Dones d’Andorra per a totes les dones que ho sol·liciten i de forma gratuïta, amb una orientació personalitzada i adaptada a les problemàtiques de cada una de les usuàries. És un servei que es porta a terme de forma presencial o telefònica.

Les usuàries valoren molt positivament el servei pel perfil de les responsables, que s’adapta a les demandes. Actualment l’ADA ofereix aquest servei amb dos dies de permanències fixes dimarts i dijous de 16:30 a 20:30 hores i a través del telèfon 360760.





Tipus de demanda

Habitatge i ajudes socials: 23

Legals: 29

Violència de gènere: 8

Avortament: 4

Feina o altres: 17