El CAEE dedica la nova exposició a analitzar el nu des de diferents perspectives

L’exposició s’ha obert al públic aquest dimecres (CAEE / comuee)

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) obre les portes al nu. Des d’aquest dimecres, 13 de març, i fins al 15 de juny, el CAEE fa una anàlisi acurada d’aquest gènere artístic a través de l’exposició El cos desvelat. El nu a la contemporaneïtat. Una mostra que pretén explorar la forma humana i la identitat, així com qüestions vinculades al gènere o a la bellesa i el plaer, reflectint els signes culturals, socials, polítics i econòmics de cada època.

Amb el recull d’obres de 59 artistes diferents, entre els quals Leonor Fini, Salvador Dalí, Henri Matisse, Pablo Picasso o Antoni Tàpies, entre d’altres, es podran observar els canvis de percepció del cos que s’han produït al llarg del temps i especialment al segle XX.

El cos desvelat. El nu a la contemporaneïtat es planteja a partir de quatre àmbits diferents que s’acullen sota els temes de la bellesa natural, l’anatomia de la desconstrucció, el cos com a mercaderia i el nu a l’art andorrà que ha ocupat un espai minoritari en la producció artística del país.

Precisament, una de les activitats que es durà a terme al voltant de l’exposició consistirà a què artistes andorrans que han treballat sobre el nu, exposin part de la seva obra i intercanviïn punts de vista amb el públic sobre el paper del gènere artístic en l’art andorrà. En aquesta activitat, que s’acollirà sota la Tertúlia d’art & vermut: el nu a Andorra, hi participaran els artistes Joan Canal (2303-24), Naiara Escabias (13-04-24), Pep Aguareles (a través de Neus Mola 27-04-24), Judith Gaset (11-05-24), Mercè Ciaurriz (24-05-24) i Xavi Casals (01-06-24).

Paral·lelament, la psicòloga i arterapeuta i artista, Yolanda Blanco Jiménez, impartirà el taller artístic i corporal Cos i connexions. Una iniciativa que buscarà la reflexió, l’expressió creativa i el diàleg que envolta l’experiència corporal i la relació que s’estableix amb el cos i el context social. El taller es farà el dissabte 20 d’abril de 10.00 a 13.00 hores.

També hi ha programada una sessió de nu amb model. Una activitat adreçada a l’alumnat d’escoles d’art i artistes professionals i que tindrà lloc el dijous 9 de maig de 17.30 a 19.30 hores.

Més endavant, dimecres 29 de maig a les 19.00 hores es durà a terme l’acció artística El cos com a mercaderia. Una activitat que estarà dirigida per l’artista Sandra March que qüestionarà el cos objecte a partir de la creació d’una instal·lació efímera.

No hi faltaran les visites nocturnes. En aquesta ocasió se n’han programat quatre: dimarts 16 d’abril a les 20.00 hores (visita que es farà simultàniament amb llengua de signes) i a les 21.30 hores, i dimecres 15 de maig a les mateixes hores. No obstant això, tots els dissabtes a les 17.00 hores es realitzaran visites guiades gratuïtes.

Cal afegir que la majoria de les activitats tenen places limitades. D’aquí que s’hagi de fer una reserva prèvia a centre.art@e-e.ad o bé trucant al 802 255.