El Sindicat del Comú d’Andorra la Vella treballa per a un estudi del clima laboral i la revisió de les graelles salarials

Part de la façana del Comú d’Andorra la Vella amb flors al balcó. Foto: Arxiu / Comú d’Andorra la Vella

La nova junta executiva del Sindicat de Comú d’Andorra la Vella ja s’ha posat mans a l’obra. La pròxima setmana, a la primera reunió amb el Comú, presentarà una proposta de conveni. I un dels objectius a curt termini és estudiar el clima laboral d’alguns departaments com higiene, aparcaments, circulació i escoles bressol, en el qual saben que hi ha neguits. El president del sindicat del comú de la capital, Cristian Asensio, ha explicat que encarregaran aquest estudi a una empresa externa.

Volen reunir-se amb els departaments per a conèixer neguits i sensacions. D’altra banda, hi ha dos temes importants pels quals lluiten. Un, és recuperar la cobertura de les baixes mèdiques dels treballadors. Estan treballant en alternatives.

En aquest sentit, Asensio ha explicat que aquesta pèrdua de la cobertura al 100% afecta sobretot a aquells treballadors d’edat avançada que s’han de buscar una assegurança privada, ja que el preu s’enfila.

L’altre cavall de batalla és la prejubilació voluntària com ja hi ha en alguns comuns, però no al d’Andorra la Vella. Aquesta disparitat entre genera problemes a l’hora de la mobilitat entre comuns. Altres objectius són revisar i actualitzar el reglament de compensacions i les graelles salarials. Com a sindicat asseguren que si han de ser crítics, no es tallaran.

Continuaran la línia de l’anterior executiva i esperen ampliar l’afiliació fins al 70%.