El Govern desenvolupa un programa de formació sociolaboral per a adolescents en risc

La Comissió tècnica sobre el tractament de joves i adolescents amb trastorns conductuals i addiccions ha celebrat aquest dilluns la seva segona reunió amb la presència de representants dels ministeris d’Afers Socials, Habitatge i Joventut; Salut; Justícia i Interior; i Cultura i Esports. Precisament, l’objectiu d’aquesta trobada ha estat el d’analitzar transversalment la tasca que s’està desenvolupant en aquest àmbit per, d’aquesta manera, aportar respostes concretes i executives per als joves que tenen aquestes problemàtiques, així com a les seves famílies.

En aquest sentit, la reunió d’avui, que s’ha dut a terme al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, ha servit per exposar els treballs que s’han anat avançant –també durant la situació d’emergència provocada pel coronavirus SARS-CoV-2– i les possibles accions a portar a terme.

Entre les diverses accions que s’han treballat i desenvolupat aquests darrers mesos, el ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha presentat a la comissió el nou Programa de Formació Sociolaboral per adolescents i joves en risc. Aquest programa contempla un conjunt d’accions i seguiment tècnic especialitzat adreçat a possibilitar la inserció i manteniment laboral d’aquells adolescents i joves en situació de risc. Aquesta ocupació laboral, amb el suport i supervisió professional, es planteja com una dimensió bàsica per abordar i treballar altres processos d’integració social, com l’assoliment i integració de noves responsabilitats i valors, el descobriment de noves habilitats, potencialitats i aficions, l’adquisició d’un nou reconeixement i identitat social, la millora de la seva autoestima o la modificació del seu temps quotidià o grups d’iguals, entre altres molts beneficis.

Amb aquesta voluntat, la trobada també ha comptat amb la participació de representants de les associacions de famílies amb adolescents amb aquestes problemàtiques, que han rebut molt positivament la proposta.

D’aquesta forma, les entitats han pogut compartir les seves consideracions sobre aquesta qüestió en una aposta per reforçar l’intercanvi d’informació entre el Govern i la ciutadania. Així, els representants dels diferents ministeris presents han pogut conèixer de primera mà les inquietuds i propostes de les famílies.