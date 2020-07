El Govern presenta ‘Horitzó 23’, el pla d’acció per a la resta de la legislatura

El cap de Govern, Xavier Espot, i els secretaris d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, i de Telecomunicacions i Infraestructures, César Marquina, han presentat ‘Horitzó 23’, el nou pla d’acció de l’Executiu fins al 2023. Es tracta d’un pla adaptat al nou escenari sorgit després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Així, l’Horitzó 23 recull les necessitats immediates i els projectes transversals que permetran “fer d’Andorra un país resilient, sostenible i global”, ha indicat Espot. “En un moment en què estem centrats en les necessitats immediates, com augmentar la capacitat de resposta del nostre sistema sanitari o donar suport a les empreses, autònoms i treballadors, també hem treballat per reformular les actuacions, les inversions i les previsions per als propers tres anys”, ha dit.

En aquest sentit, el cap de Govern ha destacat que l’Horitzó 23 inclou un total de 77 accions dividies en 20 iniciatives emmarcades en tres pilars: el de benestar i cohesió social, el d’economia i innovació, i el d’aliances pel canvi. Espot ha remarcat que tot i que es tracta d’un full de ruta força detallat, encara no està tancat: “tenim la voluntat d’incloure-hi les aportacions dels diversos grups parlamentaris i els agents econòmics i socials”, ha afegit, i “presentar-ne la versió definitiva durant el debat d’orientació política”.

Ja en el detall, Espot i Riba han llistat algunes de les accions que destaquen de cadascun dels pilars: en el cas del que agrupa les polítiques de benestar i cohesió social, el Govern aposta per “l’increment progressiu de les pensions i l’augment del salari mínim per assolir el 60% del salari mig, l’increment de l’oferta pública d’habitatge i la promoció de la construcció de pisos d’ús social”. També s’inclou en aquest pilar mantenir les prestacions per desocupació, o formalitzar el Pacte d’Estat de Salut.

Del segon pilar, que recull les accions d’economia i innovació, Marquina ha anomenat, entre altres, la creació d’una zona franca i el desenvolupament d’un parc tecnològic, o basar la promoció turística del país en l’oferta de muntanya, cultura, esports, seguretat, salut i qualitat.

Finalment, el tercer apartat inclou accions com ara la simplificació dels processos administratius, l’impuls de la transformació digital del Principat o la implantació d’una taxa turística finalista que reverteixi en el mateix sector.

El cap de l’Executiu també ha avançat que la previsió pressupostària per poder tirar endavant les 77 accions concretes que es desprenen d’aquest pla d’acció és de 80 milions d’euros repartits durant tota la legislatura. D’aquesta xifra projectada, el 38% es destinarà directament a inversions. Si a aquest pressupost se li incorporen també les inversions fetes per entitats parapúbliques, com Andorra Telecom i Feda, “s’assumeix un esforç econòmic global de 212 milions d’euros”.

Finalment, Espot ha fet referència al model de governança que permetrà fer un seguiment de la implantació d’aquest pla d’acció. Així, ha avançat que el comitè de seguiment operatiu dels projectes es reunirà de manera quinzenal i els secretaris d’Estat ho faran mensualment. Per últim, la comissió estratègica composada pels membres del Govern farà trobades cada dos mesos per realitzar-ne el seguiment executiu i aprovar-ne modificacions si és necessari.