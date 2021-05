Creix la detecció de casos d’assetjament escolar, un terç dels quals a través de l’app B-resol

Registrats més casos d’assetjament escolar en el que portem de curs, que en el total dels últims tres anys. Enguany, un terç de les agressions s’han destapat gràcies a l’aplicació B-resol. A més, aquesta via també ha alertat que més d’una vintena d’alumnes pateixen malestar i angoixa per motius diversos.

16 casos d’assetjament escolar detectats des de l’inici de curs. És una de les xifres més elevades dels darrers anys. De fet, triplica els quatre que hi va haver el 2020. Afecten nois i noies per igual i totes les situacions impliquen exclusió social. La directora del departament d’Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagés, explica que “es dona entre alumnes i d’amagat a la mirada dels adults, de vegades en contextos de xarxes socials i entorns tecnològics on l’adult no té accés i, per tant, costa molt de detectar”.

Tot i l’augment de casos, se segueixen resolent els conflictes en dos mesos. La majoria són agressions verbals, seguit de les que també combinen l’agressió física i el ciberassetjament. Entre els alumnes de 13 i 15 anys és on més es detecta.

Un terç dels casos es va destapar gràcies a l’aplicació B-resol, una via que permet la privacitat i que facilita expressar-se sense ser assenyalats. La cap d’estudis d’ESO del Col·legi Sant Ermengol, Fàtima Rossinyol, indica que al principi “la feien servir tots els alumnes sense un perfil clar, però ara cada vegada més i sobretot l’últim any, hem vist que són més aviat alumnes molt implicats amb la relació amb els altres, i molt preocupats perquè hi hagi una bona convivència a l’escola”.

Fent un clic, s’activa un xat per parlar amb l’adult que tria l’alumne. A partir d’aquí, s’ofereix fer una trobada o s’activen els protocols pertinents a cada centre. Carmina Mascarell, responsable de convivència i del servei de mediació, assenyala que molts problemes que tenen són per malentesos, insults i coses d’aquest estil.

S’han rebut més de 130 clics. La majoria, per situacions de patiment o malestar personal. Sobretot per angoixa, però també n’hi ha per conflictes amb companys o les xarxes socials. Judit Martín, psicopedagoga de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Colom, diu que “a primer cicle s’han detectat el major número de clics perquè, o bé són alumnes que tenen menys recursos per gestionar conflictes o coses que els passen, o bé perquè els falta cohesió”. La directora de l’escola, Olga Moreno, afirma que “els alumnes de vegades tenen molt de control de les xarxes socials i ens donen 30 voltes a nosaltres, però quan es troben amb el problema saben sortir-se’n”.

Educació ha començat a aprofundir en la ciberseguretat i a dotar alumnes, docents i familiars de més eines per actuar davant l’assetjament. Treballar els valors, la solidaritat i la cohesió de grup són els pilars fonamentals del pla de prevenció contra aquesta violència.