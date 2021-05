Canvis en el preu per als vehicles contaminants per accedir a la zona de baixes emissions de Barcelona

Els vehicles andorrans que no compleixen els requisits ambientals per circular a la zona de baixes emissions de Barcelona, que ara són més de 600, a partir d’aquest dijous no han d’apuntar-se al registre de vehicles estrangers sinó que només han de demanar les autoritzacions diàries per circular-hi amb una antelació de 48 hores. Tot i estalviar-se els gairebé 6 euros de la inscripció, augmenta el preu d’aquests permisos diaris.