Consells per a prevenir les varius

Una dona caminant per a prevenir les varius (Pexels)

Tornem amb la dita “la primavera la sang altera”, perquè els canvis de temperatura que ens porta l’estació poden tenir un efecte directe en la nostra circulació. Per a les persones que ja pateixen aquests problemes circulatoris, l’impacte de la pujada de la temperatura i la humitat de la primavera és major i aquestes patologies poden agreujar-se. A les portes de l’estiu volem parlar de com prevenir les varius, una inflamació de les venes que és molt més comuna del que creus.

Prevenir les varius

La importància de cuidar la circulació

Si pensem en les varius i en problemes de circulació el més probable és que t’aparegui en la teva ment la imatge d’alguna persona gran, la teva mare o el teu avi, explicant-te per què li costa caminar i per què se li inflen les cames i els peus. No obstant això, aquesta imatge mental ens fa pensar que si no som grans, no tenim per què preocupar-nos per la circulació. I estem equivocats.

Sempre és fonamental preocupar-nos per aquest tema i per les afeccions que provoca, com a coàguls, edemes, flebitis, hemorroides, cel·lulitis i varius. I avui ens centrem en aquestes últimes: perquè les veiem i no ens agrada que decorin la nostra pell; però deixant a una banda el factor estètic, les varius reflecteixen una mala circulació.

Un de cada quatre adults té varius a les cames, i en el cas de les aranyes vasculars la presència és, fins i tot, major. Per què sorgeixen? Encara que els factors genètics i hormonals són claus, el sedentarisme i la mala alimentació tenen un paper molt destacable en l’augment de les varius i el seu agreujament.





Decàleg per a cuidar-nos per dins i per fora

Així que… sí que podem fer molt per a prevenir les varius, sobretot en aquesta estació en què la falta d’hidratació i les altes temperatures alteren la nostra circulació sanguínia.

1. Hidrata’t. Beure dos litres al dia és un hàbit increïblement eficaç per a mantenir el nostre organisme en un estat saludable.

2. Dieta equilibrada rica en fibres, fruites i verdures i evita els greixos. Treu-li tot el partit als ingredients amb propietats diürètiques, drenants i depuratives, com el julivert, els espàrrecs, el fonoll, les carxofes o el carabassó, que ens ajuden a prevenir la retenció de líquids. Expulsa de la teva rutina alimentària les begudes gasoses, edulcorades i alcohòliques.

3. Porta roba fluida i de teixits transpirables. Descarta del teu armari les peces ajustades.

4. Gens de tabac, que ja sabem que no és saludable per a cap àmbit de la nostra salut.

5. Aixeca’t de la cadira cada cert temps a l’oficina, per a no romandre en la mateixa posició durant massa hores.

6. Utilitza un calçat adequat, que tingui com a mínim 2 centímetres de sola, però que no excedeixi els 5 cm si és un taló.

7. Consulta sempre amb un professional de ginecologia abans de prendre anticonceptius orals, ja que poden agreujar la retenció de líquids.

8. Sí a l’esport i converteix-lo en un indispensable en la teva vida. No fa falta que corris, tria la modalitat que més t’agradi i gaudeix del bon temps per a descobrir esports dinàmics que t’obrin nous universos. No hi ha excusa! Algun esport t’ha d’agradar! Ja veuràs com és un gran company.

9. Aposta per la nutricosmètica: incorpora complements alimentaris que t’ofereixin un plus en el repte d’enfortir una bona rutina.

10. Protegeix-te del sol i busca ombres per a resguardar-te de la radiació directa: una exposició solar prolongada és perjudicial per a la circulació sanguínia.





