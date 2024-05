La 14a Marxa Cicloturista Montsec-Montsec té tres recorreguts i força participació andorrana

Presentació de la 14a Marxa Cicloturista Montsec-Montsec (Diputació de Lleida)

El diputat de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú; la regidora d’Esports de la Paeria de Balaguer, Laia Vilardell; el vicepresident del Club Ciclista Balaguer, Jordi Ribalta; el secretari del Club Ciclista Balaguer i organitzador de la prova, Víctor Saiz; i el delegat de la Federació Catalana de Ciclisme a Lleida, Arturo Santiveri, han presentat la 14a Marxa Cicloturista Montsec-Montsec 2024, que se celebrarà el 18 de maig amb sortida i arribada des del pavelló d’Inpacsa de Balaguer, en les distàncies de 190, 140 i 80 km.

La marxa, com ja és tradicional, proposa tres rutes: el Gran Fons, amb 190 km i 3.300 metres de desnivell acumulat; el Mig Fons, amb 140 km i 2.050 metres de desnivell, i el Challenge, amb 80 km i 1.300 metres de desnivell, una oferta que pretén atraure el màxim de participants possibles, amb diferents graus d’exigència tècnica i física, tal com ha explicat Jordi Ribalta. Com en les anteriors edicions, és de caràcter no competitiva. La sortida unificada serà a les 8.00 hores.

Les rutes Gran Fons MM190 i Mig Fons MM140 segueixen formant part del Circuit Català de Cicloturisme Gran Fons, mentre que la ruta Challenge MM80 no té variacions i continua dintre del circuit Challenge organitzat per l’FCC.

S’esperen més de 900 participants, provinents majoritàriament de Catalunya però també d’altres zones de l’estat (Aragó, País Basc i Andorra, especialment), i l’organització aposta per la celebració d’un esdeveniment sostenible, amb mesures que redueixen l’impacte mediambiental i la proximitat, segons ha manifestat Víctor Saiz.

Jordi Verdú ha destacat que la Montsec-Montsec manté l’èxit de participació i d’organització gràcies al grau de satisfacció que expressen els participants en les enquestes internes que fa l’FCC als cicloturistes, que la qualifiquen, des de fa 10 anys, com la millor valorada i organitzada de les de bicicleta de carretera. En aquesta línia s’ha manifestat també Arturo Santiveri, que ha afirmat que aquesta marxa està reconeguda i té molt prestigi, no només a la demarcació de Lleida, sinó també a l’Estat espanyol.

Laia Vilardell, de la seva banda, ha dit que aquesta competició dona valor, no només a Balaguer, sinó a tot el territori, perquè hi prenen part esportistes d’arreu.

Un dels elements que la fan tan especial és que les rutes travessen espais neuràlgics del Montsec, com el port d’Àger, el coll de Comiols, la collada d’Hostal Roig i el coll de Fontllonga, i que prop de 120 voluntaris s’encarreguen que la marxa es desenvolupi segons les previsions dels organitzadors.

La previsió és que els primers participants de la ruta curta arribin a partir de les 10.30 hores; a les 12.30 hores, els de la ruta mitjana, i més enllà de les 14.00 hores, els que decideixin prendre part a la ruta llarga.

Cal tenir en compte, també, que s’ofereixen serveis abans i després de la marxa i un programa d’activitats per als acompanyants, amb una visita guiada per la ciutat acompanyada per un guia de l’Ajuntament.