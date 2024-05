12-M: La participació és quasi bé igual que al 2021 a les 18 hores (45,80%)

A la circumscripció de Tarragona és on la participació ha crescut a les 18 hores (Govern.cat)

Els resultats, quant a participació, són molt similars als registrats l’any 2021 en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya 2024. Al punt de les 18 hores era del 45,80% (+0,19%) en el global del país, sent la demarcació de Tarragona (44,05%) la que registra un petit increment d’un +1,28% respecte als darrers comicis catalans. A la resta de vegueries els percentatges són pràcticament calcats.

A les 18 hores, a Barcelona hi havia un 46,23% de participació; a Girona un 45,82% i a Lleida un 43,31%. Aquest empat estadístic respecte al 2021 pot semblar un aspecte positiu, però no s’ha d’oblidar que en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya encara hi havia mesures restrictives per la pandèmia de la Covid-19. En breu se sabrà la participació definitiva i començarà l’escrutini amb el recompte dels vots.