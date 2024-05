Marco Mezquida inaugurarà la 5a edició de les JIAM Pirineus

El músic, Marco Mezquida, encarregat d’inaugurar la cinquena edició de les JIAM Pirineus

Marco Mezquida serà l’encarregat d’inaugurar el divendres, 17 de maig, a les nou de la nit, la cinquena edició de les JIAM Pirineus, organitzades pel Grup de Recerca de Cerdanya i Musikeon. El pianista i compositor menorquí oferirà al Teatre Municipal Casino Ceretà de Puigcerdà el concert “Schubert redescobert”.

L’acte anirà precedit d’una xerrada per a conèixer millor l’artista i el seu procés interpretatiu i creatiu, juntament amb Luca Chiantore, Mari Carmen Fuentes i Laia Martin. Les entrades, a 12 euros, ja es poden adquirir a puigcerdamusic.com, tot i que també n’hi haurà de disponibles a la taquilla del Casino abans del concert.

Les V Jornades d’Investigació Artística en Música dels Pirineus (JIAM Pirineus) són un projecte pioner i únic a Catalunya que sorgeix fruit de la col·laboració de l’Associació Puigcerdà Music amb el centre de formació musical Musikeon de València, la Universitat d’Aveiro i l’Institut d’Etnomusicologia-Centre d’Estudis de Música i Dansa de Portugal. L’esdeveniment l’organitza enguany el Grup de Recerca de Cerdanya amb el suport de l’Ajuntament de Puigcerdà, el consistori de Sallagosa, l’Ajuntament de Bolvir, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.





Una vintena d’activitats

Músics investigadors d’Espanya, Portugal, Mèxic, Colòmbia i Lituània participaran en aquesta edició dels JIAM. Un total de 21 activitats es desenvoluparan al Teatre Municipal Casino Ceretà i a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà, a la Sala de la Médiathèque de Sallagosa, a l’Auditori dels Porxos de Cal Fanxico a Bolvir i a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, durant el 17, el 18 i el 19 de maig.

Aquestes jornades pretenen situar-se als Pirineus com una referència en l’àmbit de la investigació artística en música i una representació única a Catalunya d’una disciplina ja consolidada en països com el Regne Unit, Bèlgica o Suècia. Totes les activitats, excepte el concert inaugural de Marco Mezquida, seran d’entrada gratuïta, per tal de fer accessible a aquest esdeveniment únic a totes les seccions de la comarca.





Programa del JIAM 2024