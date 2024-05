Els Festivals de Senderisme dels Pirineus ofereixen dotze caps de setmana de caminades

Un grup de persones practicant senderisme (Foto: Motiva.cat)

Els Festivals de Senderisme dels Pirineus volen seguir posant en valor els camins de cada comarca del Pirineu català en la seva 9a edició, que consistirà en diversos caps de setmana d’activitats entre aquest mes de maig i l’octubre. El tret de sortida serà d’aquí a dues setmanes, els dies 17, 18 i 19 de maig, amb Lo Festival de Senderisme de la Conca Dellà. El cap de setmana següent tindran lloc el Garrotxa Volcanic Walking (24-26 de maig), mentre que el juny començarà amb el Cerdanya Happy Walking (6-9 de juny).

L’Alt Urgell serà el protagonista de la quarta cita d’enguany, amb una nova edició del Festival Camina Pirineus, els dies 14, 15 i 16 de juny. Enguany aquesta cita coincideix amb el fet que és el primer any de promoció d’aquest producte turístic, Camina Pirineus, després que ja s’ha completat el pla de senyalització dels senders que forma part i de construcció o instal·lació d’un gran nombre d’equipaments per als visitants, com ara miradors, plafons indicatius, ponts o aparcaments per a cotxes i autocaravanes. Una de les últimes accions que s’han fet en aquest projecte -el primer que ha implicat la totalitat dels 19 ajuntaments de l’Alt Urgell- ha estat l’estrena de la nova passera de fusta sobre el riu Valira que connecta la Seu i Castellciutat.

El calendari continuarà amb el Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus (4-7 de juliol) i el Festival Camina el Berguedà (6 i 7 de juliol). Després d’una pausa al mes d’agost, la temporada de tardor arrencarà amb el Festival de Senderisme del Solsonès (14 i 15 de setembre). També al setembre se celebrarà l’Alt Empordà Sea Walking (20-23 de setembre). Finalment, ja ben entrada la tardor tindran lloc el Ripollès Discovery Walking (4-6 d’octubre), el Vall de Boí Trek Festival (11-13 d’octubre) i el Senderi-Festival de Senderisme de Sort, la Vall d’Àssua i el Batlliu (18-20 d’octubre).

Gràcies a la seva extensa xarxa de senders senyalitzats, la serralada pirinenca és un entorn privilegiat per a la pràctica del senderisme. Amb l’objectiu de posar en valor aquest patrimoni i de desestacionalitzar l’arribada de visitants més enllà de l’hivern i el mes d’agost, deu comarques de la marca turística Pirineus Catalunya organitzen una dotzena de festivals de senderisme. La finalitat última, expliquen, “és dinamitzar econòmicament aquestes comarques i contribuir que aquest patrimoni en forma de camins es mantingui viu tot sent trepitjat”.





Rutes per a tots els públics

Les activitats organitzades consten de rutes guiades a peu aptes per a tota mena de públics, però sempre de la mà de guies interpretadors del territori. Amb una durada d’entre dos i quatre dies, els festivals també inclouen activitats gastronòmiques, culturals i d’astronomia. Són, per tant, una oportunitat excel·lent per a descobrir la cara més real, autèntica i sovint desconeguda de diversos racons dels Pirineus.

El programa d’activitats de cada festival, a més a més, és descentralitzat. Per tant, les sortides guiades es reparteixen pels diversos indrets de la comarca o municipi que acull l’esdeveniment. Aquests territoris inclouen espais naturals protegits de gran valor (hi ha fins a sis parcs naturals i l’únic parc nacional de Catalunya), zones distingides per la UNESCO amb el distintiu de Geoparc, així com tradicions o monuments considerats Patrimoni de la Humanitat, com és el cas de les falles i el conjunt d’esglésies romàniques de la Vall de Boí. El Pirineu també gaudeix d’un dels millors cels nocturns per a l’observació de la Lluna i les estrelles, amb diverses zones que compten amb el distintiu de reserva Starlight.

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), a través de la Taula de Camins, és l’organisme públic que coordina els festivals pirinencs, procurant que els esdeveniments compleixin uns criteris comuns (definits conjuntament amb les entitats organitzadores de cadascun dels festivals). L’IDAPA compta amb el suport de la Marca Turística Pirineus Catalunya, el Patronat de Turisme Ara Lleida i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.