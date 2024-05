Denúncia de la Generalitat per casos de catalans residents a l’estranger que no han pogut votar

Una persona dipositant el seu vot en unes eleccions (Govern.cat)

La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret i Aleu, ha enviat una carta dirigida als ministres espanyols d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per a denunciar casos de catalans i catalanes residents a l’estranger que no han pogut exercir el seu dret a vot de forma efectiva a les eleccions al Parlament de Catalunya d’aquest diumenge. A la carta, Serret posa de manifest que la supressió del vot pregat ha estat insuficient per a assegurar el dret a vot als 290.000 catalans que estan cridats a les urnes des de l’estranger.

La consellera destaca que entre les reclamacions rebudes a través de la direcció general de la Catalunya Exterior i les delegacions del Govern català a l’exterior, hi ha hagut retards en la recepció dels sobres i certificats censals, manca de recepció de documentació, informacions contradictòries entre consolats sobre el procediment a seguir, o que alguns consolats encara exigeixen que els votants signin el sobre de votació vulnerant el principi del vot secret. “Aquests són alguns exemples que il·lustren que aquest sistema, de gran complexitat, no està garantint l’exercici lliure del dret a vot des de l’estranger ni genera prou confiança per a promoure la participació”, conclou la consellera.

“Cal simplificar els tràmits perquè tothom que vulgui i pugui votar, ho pugui fer amb les garanties necessàries”, diu Serret, que afegeix que “és imprescindible avançar cap a l’ús de noves tecnologies i cap a un sistema de vot telemàtic, adaptat al segle XXI, que faciliti i promogui l’exercici del dret a vot”.

Amb la vista a la pròxima convocatòria electoral al Parlament Europeu, Serret trasllada “la necessitat urgent d’activar totes les mesures que calguin per a garantir el dret a vot de la ciutadania resident a l’estranger, perquè no es tornin a repetir casos com els denunciats”.

“Per al Govern de la Generalitat de Catalunya, és imperatiu que els catalans i catalanes que viuen a l’estranger tinguin garantits els mateixos drets que els que viuen al país”, subratlla la consellera a la carta dirigida als ministres.

Acompanyar els catalans i catalanes residents a l’estranger en el procés de votació des de l’exterior és una de les prioritats del Departament català d’Acció Exterior i Unió Europea. És per això que per als comicis al Parlament de Catalunya el Govern ha dut a terme una campanya informativa, també a través de les 21 delegacions de l’Executiu a l’exterior, i una sessió en línia per a resoldre els dubtes dels catalans residents a l’estranger. També ha habilitat una bústia per a rebre dubtes i incidències sobre el procés de votació.