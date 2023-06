Reportatge sobre l’astènia primaveral

Una dona jove entre flors silvestres al camp (Pexels)

La primavera la sang altera, diu el refrany, sobretot pensant en l’augment del desig sexual en aquesta època. Més feliços, sí que estem a la primavera. O no. Com potser hem comprovat aquestes darreres setmanes, que els dies siguin més llargs, faci caloreta i tinguem cada vegada més a prop l’estiu ens alegra l’esperit. No obstant això, enmig d’aquesta font de vitalitat, és molt probable que et sentis apàtica i cansada. La responsable d’aquests símptomes pot ser l’astènia primaveral: descobrirem les seves causes i, sobretot, com podem combatre-la.

Astènia primaveral: les claus

Què és?

Comencem pel principi: l’astènia primaveral no és una malaltia. Astènia és la falta o decaiguda de les forces caracteritzada per apatia, fatiga física o absència d’iniciativa. El doctor Joaquín Domínguez d’Hospital Capil·lar la presenta com «un trastorn adaptatiu als canvis i hores de llum, de temperatura i pressió atmosfèrica que indueix canvis en l’estat anímic de les persones».

A priori, la primavera ens porta una gran dosi de felicitat: després de les fredes condicions climàtiques de l’hivern, arriba el bon temps, que ens convida a gaudir de l’aire lliure. Ens nodrim de més vitamina D i veure als camps vestits de colors ens alegra d’una forma bastant genuïna. I com pot ser que entre tanta felicitat aterri l’apatia?

Perquè aquestes noves circumstàncies alteren la regulació dels ritmes circadiaris mitjançant un canvi en la secreció de determinades hormones (endorfines, cortisol, melatonina, etc.). I al seu torn les alteracions hormonals tenen un impacte en els ritmes biològics. L’organisme està adaptant-se a les noves condicions ambientals marcades per la lluminositat i que requereixen, com hem dit, més consum d’energia.





I com es manifesta?

La falta d’energia, la irritabilitat, les alteracions de son, la pèrdua de gana i de motivació són alguns dels principals símptomes de l’astènia primaveral. La tristesa i un to vital inferior també tenen lloc entre tota la simptomatologia que va associada a l’astènia primaveral i que pot sobreviure durant setmanes, omplint de fastig i cansament les petites i senzilles accions del dia a dia.

L’estrès i la frustració de no haver complert amb les expectatives indicades a l’inici de l’any també poden robar-nos la vitalitat i l’alegria. Sense parlar de les malalties que «floreixen» en aquesta època de l’any amb molta força, com les al·lèrgies que ens produeixen una gran fatiga i extenuació.





Frenant l’astènia primaveral

Si aquests símptomes persisteixen més d’uns 15 o 20 dies, llavors hauríem d’acudir a un professional. De moment, el Dr. Miguel Martín Almendros, metge d’atenció primària, ens recorda les claus per a sentir-nos bé: un bon descans, una alimentació sana i equilibrada i realitzar activitats físiques que ens motivin i ens omplin d’energia.





Verdures i fruites, les reines de la dieta

Benvinguts siguin els cereals, les verdures i les fruites a la nostra alimentació, amb bons esmorzars i sopars més aviat lleugers. Ja saps que hem de despatxar els greixos i els sucres refinats, perquè no són uns bons companys.





Un bon descans

Ja saps que garantir un bon descans és fonamental per a sentir-nos bé. Durant les hores de descans, les nostres cèl·lules es regeneren i les funcions es restauren. Si no dormim entre 7 i 9 hores de manera habitual podem patir problemes en el sistema nerviós, endocrins i immunològics. I en conseqüència podem experimentar canvis d’humor, ansietat o major tendència a la depressió. Si els trastorns de son se sostenen en el temps, es poden derivar importants problemes per a la nostra salut. És important acudir a un professional per a obtenir el millor diagnòstic.





Esport diàriament

Ja sabem que és molt important realitzar esport diàriament per a mantenir-nos actius i alliberar energia d’una forma molt saludable. Existeix una infinitat de modalitats esportives que ens permeten activar el nostre organisme i enfortir la musculatura, així que no val dir que no ens agrada l’esport. Amb l’arribada de la primavera, es presenten grans cançons, amb molta vitalitat i que ens adverteixen que l’estiu està a pocs metres… i per aquest motiu, sembla que l’esquelet es mou només.

Així que una manera de fer esport i passar-ho bé és ballant. Et proposem deixar-te portar pel zumba, una pràctica que ens permet millorar la condició física, la flexibilitat i la coordinació, alhora que ens proporciona un gran benestar.





Per bellezaactiva.com