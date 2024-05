Una seixantena de voluntaris de Govern inicien la temporada amb una trobada formativa a AINA

Voluntaris, autoritats i mossèn Ramon de Canillo en una foto de família (SFG)

Una seixantena de voluntaris s’han trobat aquest dissabte a la casa de colònies d’AINA per a donar inici a la temporada d’activitats on hi seran presents. De fet, l’equip tècnic de l’àrea de voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports han presentat el calendari d’esdeveniments dels quals els voluntaris en formaran part: Aprèn a rodar, el Cirque du Soleil, la marxa popular Marc G.G., la cursa popular de l’Illa, la cursa de la dona i la caminada contra el càncer organitzada per Assandca, entre d’altres.

Durant la jornada, els voluntaris també han rebut una formació sobre comunicació i assertivitat en l’acció voluntària, impartida per la Federació catalana de voluntariat social. En aquesta formació, els assistents han pogut descobrir les millors tècniques a emprar en els diferents esdeveniments on hi participaran.





Homenatge a mossèn Ramon de Canillo

Al final del dia, la seixantena de voluntaris, acompanyats de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i del secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han fet un homenatge a mossèn Ramon de Canillo, ànima de la casa de colònies d’AINA i precursor del voluntariat social en l’àmbit del lleure del país. Mònica Bonell ha destacat el paper de mossèn Ramon en la construcció del món del lleure i de la seva tasca per la integració de tots els infants i joves del país en la cultura i tradicions andorranes, així com el respecte als valors solidaris, de cooperació i d’estima del medi natural.