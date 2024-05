La participació a les eleccions al Parlament de Catalunya (13 hores) és del 26,91%

Resultats sobre participació a les 13 hores (Govern.cat)

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha comparegut per a informar sobre les primeres dades de participació a les eleccions del Parlament de Catalunya d’aquest 12 de maig. La mitjana de participació en les quatre circumscripcions catalanes, a les 13 hores, ha estat del 26,91%, un percentatge superior en 4,14 punts respecte al 22,77% registrat a la mateixa hora a les eleccions del 2021.

Per circumscripcions, a Barcelona és on més puja la participació, 4,52 punts respecte el 2021, i a Lleida, on menys ho fa, 1,25 punts. Segons ha explicat Plaja en roda de premsa des del Centre de Difusió de Dades que ha habilitat el Govern català, els percentatges de participació per demarcacions són els següents:

Circumscripció 2024 2021 Barcelona 27% 22,52% Girona 27,36% 24,29% Lleida 25,39% 24,18% Tarragona 26,66% 22,68% Catalunya 26,91% 22,77%





La informació en temps real, a l’aplicació Eleccions Catalunya 2024 i al web

Al llarg de tota la jornada electoral, la ciutadania pot seguir en temps real les dades de les eleccions a través dels webs:

·resultats.eleccionsparlament.cat (català)

·resultats.oc.eleccionsparlament.cat (occità aranès)

·resultados.eleccionsparlament.cat (castellà)

·results.eleccionsparlament.cat (anglès)

També està disponible l’aplicació mòbil ‘Eleccions Catalunya 2024’, des de la qual es poden consultar les dades de participació i els resultats de les candidatures amb la possibilitat de comparar-los amb la convocatòria del 2021.

Per primera vegada en unes eleccions a l’Estat espanyol, es dona la informació en directe per cada col·legi electoral, a més de les dades generals de Catalunya, per circumscripcions, vegueries, comarques i municipis que es faciliten habitualment.