L’Espai Ermengol de la Seu commemora el Dia Internacional dels Museus amb la descoberta d’obres no exposades

Cartell pel Dia Internacional dels Museus a la Seu (Aj. la Seu)

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus (DIM), el dissabte 18 de maig, a les cinc de la tarda, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell organitza l’activitat gratuïta ‘Descobrim altres peces de l’Espai Ermengol. Explicació d’obres no exposades’. Aquesta proposta consistirà en una visita comentada a càrrec de Lluís Obiols, on es mostraran algunes peces del dipòsit de l‘Espai Ermengol, acompanyat amb la seva explicació.

Per a poder assistir a aquesta visita guiada cal fer inscripció prèvia a agenda.laseu.cat/espaiermengol/. Les places són limitades. Per a més informació: info@espaiermengol.cat.





Portes obertes

Coincidint amb el DIM, dissabte 18 de maig, l’Espai Ermengol celebrarà també una jornada de portes obertes. Aquest és l’esdeveniment més important que organitza, des de 1977, el Comitè Internacional dels Museus (ICOM).

Al voltant d’aquesta data, els museus organitzen diverses activitats per a tots els públics i obren les portes gratuïtament. L’objectiu de la celebració és sensibilitzar als seus visitants i a la ciutadania de la seva importància en el desenvolupament de la societat.

En aquesta edició, el Dia Internacional dels Museus coincideix també amb la celebració de la Nit dels Museus.





‘Museus per l’educació i la investigació’

L’edició 2024 del Dia Internacional dels Museus se celebra sota el lema ‘Museus per l’educació i la investigació’, posant èmfasi al paper fonamental de les institucions culturals a l’hora de proporcionar una experiència educativa holística.



Els museus són centres educatius dinàmics que fomenten la curiositat, la creativitat i el pensament crític. Aquest 2024, l’ICOM vol reconèixer la seva contribució a la investigació, proporcionant una plataforma per a l’exploració i la difusió de noves idees. Des de l’art i la història fins a la ciència i la tecnologia, els museus són espais vitals on l’educació i la investigació convergeixen per a donar forma a la comprensió del món.