Premi al Millor guió per al curt “Frialdad”, de l’andorrana Andrea Sánchez i, “Chaud”, de Franck Hourliac, el de millor curtmetratge del Festival Ull Nu 2024

Tots els guanyadors del Festival Ull Nu (organització)

El centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit aquest diumenge l’entrega de premis del concurs de curtmetratges de l’onzena edició del Festival Ull Nu. Més de 600 obres es van presentar a concurs i un jurat compost per experts ha estat encarregat de seleccionar els guanyadors. Aquest any, els professionals que han triat les obres premiades han estat la muntadora Sofia Escudé, li crítiqui de cinema Mariona Borrull i el director de cinema andorrà, Álvaro Rodríguez. El jurat del premi Carnet Jove han estat Andrea Camp, Cristina Cortés i Jan Martí.

Pel que fa al Millor curtmetratge avaluat pel jurat Carnet Jove, ha estat per a Dubi Cano, Marta Codesido, Núria Ubach i Ulrika Anderson amb “Les més grans”, i un premi de 1.000 euros.

Pel que fa als premis ULL NU LAB de guió, dotats amb 500 euros cadascun, han estat per a “Un lloc segur”, d’Aura Sala i per l’obra “Joguines trencades”, de Max Mir i Enrique Pereira. El premi l’han anunciat Alejandro Marín i Marta Grau. Els tutors del LAB i Anna Vives ha fet entrega dels guardons ja que aquest any la Delegació de la Generalitat de Catalunya ha donat suport a aquests tallers.

La peça que el jurat ha valorat com a Millor fotografia, un premi ofert per la Comissió Nacional Andorrana de la Unesco, ha estat per a “Provocadora”, d’Èlia Lorente, i per un valor de 800 euros.

El Premi Arxiu Nacional d’Andorra del Festival Ull Nu a la Preservació de la memòria històrica ha estat per a “Les vallées des rides”, de Sinoë Meissonnier amb una dotació de 1.000 euros.

Un dels premis de nova incorporació al cartell de l’Ull Nu és el del Millor muntatge i aquest ha recaigut al curt “Mikado” de Miquel Gomila que també s’ha endut l’import de 1.000 euros. L’entrega del guardó l’ha fet la ministra de Cultura, Mònica Bonell, que en el seu discurs ha destacat la qualitat de totes les pel·lícules que s’han vist i ha remarcat que mentre hi hagi persones que organitzin festivals com l’Ull Nu, el sector audiovisual tindrà una llarga vida.

El premi Fòrum de la Joventut d’Andorra a la millor direcció ha estat per al videoclip “Superlesbiana”, d’Anna Asensio, de la Seu d’Urgell, dotat amb 1.000 euros.