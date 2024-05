Exercici físic i salut mental són un binomi

Omar El Bachiri. Psicòleg

La ciència ha demostrat moltes vegades que practicar exercici físic de manera moderada i regular ens millora substancialment la salut mental. Exercitar-se una hora diària, tres o quatre vegades per setmana ens manté allunyats dels trastorns i, també, regula de manera positiva l’estat anímic de les persones que en tenen algun. En part, és per això mateix que és una assignatura obligatòria a l’escola des de ben petits i, moltes vegades, els governs també subvencionen aquesta pràctica als menors d’edat i als jubilats. Saben que el benestar social passa en gran part per estar bé mentalment i practicar exercici físic potser no serà determinant, però, sí que és una variable condicionant.

Als joves, els manté allunyats de les drogues i de les males companyies i, paral·lelament, els reforça l’autoestima donat que, aquesta activitat provoca la segregació per part de l’organisme d’unes substàncies químiques que regulen l’estat anímic i entre elles estan les endorfines, la dopamina i la serotonina. Uns químics que els metges recepten molt als seus pacients per a animar-los i sortir del malestar psicològic. Després, per la banda dels jubilats, els retarda la pèrdua de memòria i també, com els manté en forma físicament, evita que perdin la seva dependència personal, que hagin d’estar supervisats per algú més.

Per tant, fer exercici físic és fantàstic perquè a banda de reforçar la musculatura i els tendons de l’organisme, també reforça la part mental, és a dir, sent esportistes, només ens espera el benestar. Però, malauradament, una gran part de la societat deixa de fer exercici físic quan acaba l’escolarització obligatòria i se’n va a la universitat o a treballar. No han gaudit d’ell i ho veuen més com una obligació, que no pas un plaer i, aleshores, no són conscients dels seus beneficis. Són persones que només fan exercici físic quan el metge els ho recomana perquè tenen sobrepès, diabetis, tensió elevada, depressió, ansietat, etc. És a dir s’exerciten per a recuperar la salut física o mental.





