L’FC Andorra s’estimba al Molinón (5-2)

Iván Gil ha marcat dos gols per a l’Andorra (club)

L’FC Andorra ha caigut de forma estrepitosa davant l’Sporting de Gijón, en un partit que les coses han començat maldades pels amb un gol dels asturians al minut 11, obra de Cote a passada de Gaspar Campos. La situació encara s’albirava pitjor quan al minut 28, Juan Otero, a passada de Fran Villalba, feia el segon gol.

Ha aparegut un petit bri d’esperança per als andorrans quan, Iván Gil, retallava distàncies amb un gol al minut 43, en una gran maniobra de Lobete que permetia marcar a plaer ja a les acaballes de la primera part per a finalitzar amb un 2 a 1 al descans per als locals.

A la segona part, Dani Queipo eixamplava la diferència amb el tercer gol del partit per a l’Sporting, a passada de Guille Rosas. El matx semblava embogir perquè, un minut després, una canonada d’Iván Gil tornava a retallar distàncies en el marcador amb un 3-2.

Però, les alegries han durant ben poc per als del Principat. Juan Otero, a passada de Mario González feia el quart gol per als asturians, una diana que ha deixat completament grogui l’FC Andorra i, per postres, Nacho Méndez, al minut 83, rematava contra la lona als andorrans infringint una dura “maneta” amb el contundent 5 a 2 final.

Els tricolors es troben pràcticament descendits a 1a RFEF, a 6 punts de la salvació amb 9 punts en joc i la majoria dels rivals directes encara per jugar en aquesta jornada. Com la pel·lícula, “missió impossible”.

El proper partit de l’FC Andorra serà el dissabte, 18 de maig, a les 14 hores, a l’Estadi Nacional, contra el Burgos.