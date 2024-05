Com aconseguir una il·luminació eficient i acollidora a la llar

Una il·luminació que aporta calidesa a la llar (AMIC)

La il·luminació és una part bàsica de la decoració de la teva llar i pot influir en l’ambient i l’atmosfera de cada habitació. Primer de tot, considera emprar una combinació de diferents tipus de llum per a crear capes i profunditat a cada habitació. Els llums ambientals proporcionen una il·luminació general, mentre que els llums de tasca com llums de lectura o llums de tauletes de nit poden oferir il·luminació dirigida per a activitats específiques. A més, els llums decoratius com les làmpades de peu o els llums de taula poden afegir un toc d’elegància i calidesa a l’espai.

En estances com la cuina o l’estudi, on es duen a terme tasques detallades, opta per llums brillants i directives. En canvi, en espais com el dormitori o la sala d’estar, busca llums més suaus i difosos que creïn una atmosfera relaxada i acollidora.

Mantingues les finestres destapades durant el dia per a permetre l’entrada de la llum natural i optimitzar l’ús de la llum artificial. A més, fes servir cortines lleugeres i translúcides que permetin que passi la llum sense comprometre la privacitat.

No oblidis la importància dels controls d’il·luminació. Instal·la interruptors amb regulador de llum o utilitza bombetes amb intensitat ajustable per a tenir el control sobre la brillantor i l’ambient de cada habitació segons les teves necessitats i preferències en cada moment del dia.





Per Tot Sant Cugat