El Parc Natural de l’Alt Pirineu treballa amb l’adhesió de les primeres empreses a la Carta Europea de Turisme Sostenible

Foto de grup de l’acte de presentació de la temporada d’ecoturisme al Parc Natural de l’Alt Pirineu (Govern.cat)

El Parc Natural de l’Alt Pirineu treballa per a estendre els principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) entre les empreses turístiques del seu àmbit territorial. Actualment, 21 empreses i equipaments públics estan ultimant el seu procés per adherir-se a la CETS. El sistema d’adhesió és un acord voluntari que compromet els signants (gestors de l’espai natural protegit, empresaris turístics i altres actors locals) per portar a la pràctica una estratègia local a favor d’un turisme sostenible.

Les dades s’han donat a conèixer durant la presentació de les activitats de la nova temporada d’ecoturisme del Parc. El Parc Natural de l’Alt Pirineu i els 18 municipis del seu àmbit d’influència territorial van obtenir la CETS que atorga la Federació EUROPARC el novembre de l’any passat. Ara s’està treballant en la segona fase, la de l’adhesió als principis de la CETS de les empreses d’activitats i allotjaments turístics. El certificat d’adhesió d’empreses té una vigència de tres anys i se’n pot sol·licitar la renovació per períodes d’igual durada. En contrapartida, les empreses adherides reben un segell europeu de sostenibilitat turística, així com assessorament tècnic i de promoció.





Temporada d’ecoturisme

La temporada anual d’ecoturisme del Parc inclou les activitats de 17 empreses que treballen a l’espai protegit i que majoritàriament han cursat la formació de Bon coneixedor del Parc. Hi ha itineraris per a descobrir els boscos madurs o el cel nocturn del Parc, observació de fauna salvatge, observació astronòmica, pícnics nocturns, passejades per a conèixer la flora, activitats d’educació ambiental inclusiva, tallers interdisciplinaris de natura i art, passejades per a conèixer els colors de tardor de la vall de Tírvia, recorreguts paisatgístics centrats en la memòria històrica de la zona, visites guiades a les esglésies romàniques, activitats per a identificar i observar en directe les principals espècies de papallones, activitats a l’entorn de les glaceres que cobrien tot el territori del Parc Natural, itineraris per a descobrir les principals rutes que s’empraven durant la II Guerra Mundial per a travessar els Pirineus, o l’observació de la brama del cérvol, conjuntament amb la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars, entre moltes altres.

Tambe s’ha presentat el programa d’activitats de la iniciativa Explora el Parc, de turisme familiar.

El Parc potencia aquest tipus d’oferta ecoturística, que s’emmarca dins dels principis que promou la Carta Europea de Turisme Sostenible. Segons les dades recollides per l’Estudi sobre les dades d’afluència, freqüentació i caracterització dels visitants al Parc Natural de l’Alt Pirineu 2011-2017, l’impacte econòmic directe anual dels visitants del Parc Natural a la zona és d’uns 14,8 M€. Les activitats més demandades pels visitants del Parc són l’excursionisme i les passejades suaus, i una gran part decideix l’itinerari a visitar de forma prèvia.