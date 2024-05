COEA: Jornada sobre l’impacte positiu de la sostenibilitat a les empreses

Cartell de la jornada sobre sostenibilitat empresarial (COEA)

El Col·legi d’Economistes d’Andorra (COEA) i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), organitzen una jornada dedicada a la sostenibilitat empresarial. L’esdeveniment tindrà lloc el proper dimarts, 14 de maig, a partir de les 10 hores, a la sala d’actes de Creand Crèdit Andorrà (Avinguda Meritxell) amb l’objectiu d’explorar els reptes i oportunitats que ofereix la transició cap a un model de negoci més sostenible.

La jornada s’iniciarà amb una cerimònia d’inauguració que comptarà amb la presència de representants de les institucions organitzadores: Eduard Jordi Bober, degà del COEA; Joan Vall Gil, president del CCJCC; i Martí Alay Roquet, director de la unitat de Sostenibilitat de Creand Crèdit Andorrà.

Un dels punts destacats del programa serà la ponència sobre com afecta el nou marc de sostenibilitat a les empreses de la Unió Europea. Per aquesta ponència es comptarà amb la participació de Marga de Rosselló, sòcia de Sostenibilitat i Canvi Climàtic a PwC, com a ponent principal.

A la segona part es desenvoluparà un diàleg sobre els reptes de la sostenibilitat, amb un enfocament en les experiències pràctiques. Noèlia Acosta, vicepresidenta segona del CCJCC, serà l’encarregada de presentar aquesta sessió, que comptarà amb la participació de destacats professionals del sector, com ara Nerea Moreno de Salvador, directora de Sostenibilitat, Comunicació i Clientela de FEDA; Martí Alay Roquet, director de la unitat de Sostenibilitat de Creand Crèdit Andorrà; i Carles Miquel, director de l’Oficina de Transició Energètica del Govern d’Andorra.

La jornada finalitzarà amb una cerimònia de clausura en la qual intervindran novament Eduard Jordi Bober, degà del COEA, i Joan Vall Gil, president del CCJCC.

Els interessats a participar en aquest esdeveniment poden inscriure’s a través del correu del COEA: c.o.e.a@andorra.ad.