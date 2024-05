El BC Andorra acaba la lliga agradant-se contra el València Basket (99-71)

Jean Montero, letal, en una acció ofensiva (acb Photo / D. Catalán)

Immillorable manera d’acabar la temporada amb una autèntica exhibició del BC Andorra que ha fet miques al València Basket en guanyar-lo per 99 a 71. Un matx en el qual, Jean Montero, ha fet el millor partit de la temporada amb 35 punts, 6 rebots i 4 assistències per un 47 de valoració.

De bon principi els tricolors han sortit més endollats, tant en atac com en defensa, tancant bé el rebot, provocant pèrdues de pilota als valencians i fent que els visitants tinguin males posicions de tir i errin els seus llançaments. El primer quart s’ha acabat amb un 24-17 per als locals. Ha seguit tot igual al segon quart on s’ha anat als vestidors amb 41-33 amb un Jean Montero que començava la seva exhibició.

A la tornada del descans, un espectacular parcial de 30 a 5 per als de Natxo Lezkano, catapultava un Andorra que li sortia tot i amb Jerrick Harding que s’afegia a la festa, la qual havia començat Jean Montero. Amb un increïble 71 a 42 s’ha arribat a la fi del tercer quart.

Amb el partit decidit, l’últim quart ha servit perquè Jean Montero superi els seus rècords personals d’anotació i valoració a la lliga ACB. El BC Andorra ha arribat a tenir un màxim avantatge de 41 punts, que València Basket ha aconseguit maquillar gràcies als triples finals de Josep Puerto i Víctor Claver per a acabar amb el 99 a 71.

El BC Andorra acaba 11è a la classificació, lloc que li permet competir a Europa, ja sigui a la FIBA Champions Basketball o a la FIBA Europe Cup. Aquest proper mes es decidirà quina de les dues competicions jugaran els andorrans.





Anotadors BC Andorra: Tyson Pérez (11), Rafa Luz (6), Jerrick Harding (18), Stan Okoye (7), Felipe dos Anjos (2), Mihajlo Andric (10), Jean Montero (35), Tobias Borg (0), Nacho Llovet (1), Alexander Madsen (0), Adam Somogyi (1), Marin Maric (8).

Anotadors València: Jaime Pradilla (0), Xabi López Arostegui (9), Chris Jones (6), Alpha Kaba (6), Sam Ojeleye (12), Jared Harper (6), Víctor Claver (6), Josep Puerto (9), Justin Anderson (9), Damien Inglis (3), Stefan Jovic (2), Kevin Pangos (3).