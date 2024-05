12-M: Prop d’un 10% dels catalans residents al país han votat

Residents catalans votant, aquest dijous, per a les eleccions al Parlament de Catalunya (ATV)

Uns 15.000 residents estaven cridats a les urnes des d’Andorra per a votar a les eleccions al Parlament de Catalunya d’avui diumenge. Quan es va tancar el termini per a exercir el vot, el passat dijous, hi havia al voltant d’un 10% de participació, segons va manifestar, llavors, el cònsol general d’Espanya, Jorge de Orueta Permatín.

Va ser divendres quan els vots emesos al Principat d’Andorra per part dels residents catalans al país que van viatjar a la Junta Electoral Central per a unir-se als que s’estan emetent als col·legis electorals aquest diumenge, 12 de maig.