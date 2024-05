El Museu Catedral de la Seu d’Urgell enceta una nova etapa amb la renovació de la seva imatge i del portal web

Pàgina d’entrada a la web del Museu Catedral de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El Museu Diocesà d’Urgell estrena nova imatge comunicativa i renova el seu portal web. A més a més, en aquesta nova etapa l’equipament urgellenc vol potenciar la marca de Museu Catedral de la Seu d’Urgell, amb l’objectiu que els possibles visitants identifiquin millor la seva ubicació a la capital de l’Alt Urgell.

La renovació de la imatge i de la promoció del recinte s’ha presentat aquesta setmana amb un acte obert a tothom a l’església de Sant Miquel, situada just al costat de l’entrada del museu. La presentació l’ha presidit l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, i també hi han intervingut l’alcalde de la Seu, Joan Barrera; el director del Museu Diocesà i delegat de Patrimoni del Bisbat d’Urgell, Josep M. Mauri, i la dissenyadora gràfica Patrícia Ventura, doctora en Mitjans, Comunicació i Cultura per la UAB i consultora de comunicació, que ha estat l’encarregada del projecte i n’ha donat a conèixer els detalls.

Durant l’explicació, monsenyor Vives ha assenyalat que amb aquests canvis es vol “promoure l’educació de la mirada per al desenvolupament espiritual i creatiu, mitjançant l’impressionant patrimoni artístic” que s’hi preserva. D’aquesta manera el Bisbat també “vol posar de manifest un dels valors més arrelats a la seva essència: el seu compromís amb el territori”, tal com ho reflecteix l’esforç que ha fet al llarg dels anys per a preservar aquest patrimoni. Pel que fa a la nova denominació de Museu Catedral de la Seu d’Urgell, que darrerament ja s’emprava a les xarxes socials, l’arquebisbe ha explicat que van debatre’n ha conveniència i finalment han valorat que és un canvi encertat. I és que, tot i que l’equipament manté la vocació de representar la totalitat de la Diòcesi d’Urgell, veuen necessari posar l’accent en la seva ubicació a la ciutat de la Seu, perquè havien comprovat que fins ara, amb el nom de Museu Diocesà d’Urgell, molts possibles visitants es confonien i creien que estava a la comarca de l’Urgell, a la plana de Lleida.

Pel que fa al disseny del logotip, Patrícia Ventura ha explicat que per a escollir-lo es van inspirar directament en un dels elements més emblemàtics i valorats del conjunt catedralici: el petit campanar que corona la façana de l’entrada principal del temple. Tot agafant com a referència la forma d’escala del seu punt més alt, i al·ludint també a l’Escala de Déu, s’ha dissenyat una imatge amb una forma a mig camí entre el rombe i la creu, amb tres graons a cadascun dels quatre costats. D’altra banda, tot i que al plafó de presentació el logotip apareix amb un color terrós, Ventura ha avançat que s’ha previst diverses combinacions cromàtiques. Així, per exemple, als perfils del museu a xarxes socials hi ha començat a aparèixer en color negre.

Quant al portal web, amb un disseny modern i funcionalitats millorades, la plataforma permetrà als visitants conèixer els espais visitables, explorar les col·leccions del museu i participar en les activitats i nous esdeveniments. La pàgina rep el visitant amb un vídeo promocional amb espectaculars imatges, en les quals també hi apareixen diversos veïns i veïnes de la Seu i la comarca que es van oferir a fer-hi de figurants durant el rodatge.