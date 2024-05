El ple de l’Ajuntament de la Seu debatrà la contractació d’un préstec a llarg termini

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell celebrarà aquest dilluns, dia 13 de maig, a les 7 del vespre, el ple ordinari corresponent al mes de maig. Entre d’altres punts, es donarà compte de l’informe trimestral de morositat en operacions comercials tant del consistori com de Parc del Segre, Turisme Seu i HIULS, a més d’informar del seguiment del pressupost i del període mitjà de pagaments.

L’ordre del dia inclou una modificació del pressupost d’enguany i de l’ordenança de preus públics a la piscina i a d’altres instal·lacions esportives municipals, juntament amb l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdit i la contractació d’un préstec a llarg termini. Per a aquesta sessió no s’han presentat mocions per part dels grups municipals.

Hi ha un total de 14 punts en l’ordre del dia de la sessió plenària d’aquest dilluns:

1. Aprovació de les actes de la sessió anterior SE-PLE2024/5 Extraordinari 22/04/2024 SE-PLE2024/6 Ordinari 22/04/2024





2. Donar compte de l’Informe trimestral de morositat en operacions comercials Ajuntament. 1r trimestre 2024. exp: IN MOR 2024/4(A-1273)





3. Donar compte de l’Informe trimestral de morositat en operacions comercials Parc del Segre SA 1r trimestre 2024. exp: IN MOR 2024/3(A-1272)





4. Donar compte de l’Informe trimestral de morositat en operacions comercials Turisme de la Seu SA. 1r trimestre 2024. exp: IN MOR 2024/2(A-1271)





5. Donar compte de l’Informe trimestral de morositat en operacions comercials Habitatge i Urbanisme la Seu SLU 1r trimestre 2024. exp: IN MOR 2024/1(A-280)





6. Donar compte del seguiment trimestral del pressupost. Exp: IN PRE 2023/3(A-3826)





7. Donar compte del període mitjà de pagaments de l’Ajuntament. exp: IN PMP 2024/1(A-285)





8. Expedient de modificació de crèdit núm. 8 del pressupost 2024. Exp: IN MCR 2024/8(A-1411)





9. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdit de les obligacions de l’expedient IN REC 2024/2 (A-1383) Expedient: SE-PLE2024/7





10. Contractació de préstec a llarg termini





11. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 32 reguladora dels Preus públics per la prestació del servei de piscines i altres instal·lacions esportives. Exp: RE-ORD-2024/5(A-1443)





12. Informes d’alcaldia





13. Donar compte dels Decrets d’abril 2024, Exp: SE ORG 2024/1(A-151)





14. Precs, preguntes i interpel·lacions